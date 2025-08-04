Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Tırnova Mahallesi’nde, mezarlık arkasındaki çamlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yangının çıktığı bölgede bulunan arı kovanlarının bir kısmı zarar gördü. Yangına Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gönen Belediyesi Zabıta ekipleri birlikte müdahale etti.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerce inceleme başlatılırken, yangının daha geniş bir alana yayılmadan söndürülmesi muhtemel büyük bir faciayı önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı kovanlarda maddi hasar meydana geldi.