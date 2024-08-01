Sosyal Güvenlik Kurumu, emzirme ödeneği ile anne ve bebeklerin destekçisi oluyor.ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla emzirme ödenekleriyle ilgili istatistiki bilgi paylaşımında bulundu.

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe 'emzirme ödeneği' ödendiğini anımsatan Sosyal Güvenlik Kurumu, 2024 yılında emzirme ödeneğini 857 TL’ye yükselttiklerini belirtti. 2024 Ocak-Temmuz dönemlerinde 201 bin 746 rapor için 170 milyon 152 bin 250 TL ödeme yaptıklarını açıklayan SGK, ilgili ödeneklerin emzirme ödeneği hesabından 5 yıl içinde çekilebileceğini hatırlattı.