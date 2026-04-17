Devlet destekleri farklı başlıklar altında milyonlarca vatandaşa ulaştırılıyor. Engelli yardımlarından konut desteğine, işe başlama hibelerinden doğum yardımlarına kadar pek çok kalemde ödemeler belirli aralıklarla hak sahiplerine yapılıyor.

Ayrıca devletin 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği sunduğu da belirtiliyor.

İŞTE HİBE VE YARDIM PROGRAMLARI

Yardım programı: Yeni Doğum Yardımı

Kapsamı: Türk vatandaşlarına, 01.01.2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla doğum yardımı yapılmaktadır.

Başvuran: Anne Türk vatandaşı ve sağ ise başvuru, anne tarafından ya da anne adına baba tarafından yapılmaktadır.

Kimler faydalanır?: 01.01.2025 tarihi ve sonrasında canlı doğan çocuklar için başvuru yapılması ve Türkiye’de ikamet ediyor olunması koşuluyla Türk vatandaşları faydalanabilmektedir.

Evrak: Doğum Yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: 1. çocuk için tek seferlik 5.000 TL, 2. çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, 3. ve üzeri çocuklar için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL tutarında düzenli doğum yardımı yapılmaktadır.

Ödeme dönemi: 1. çocuk için ödemeler tek seferliktir. 2. ve üzeri çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık ödeme yapılacaktır.

Yardım programı: Çoklu Doğum Yardımı

Kapsamı: Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

Başvuran: Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci

Kimler faydalanır?: Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 1.000 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Kapsamı: Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

Başvuran: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar

Kimler faydalanır?: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 2.000 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Öksüz ve Yetim Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

Başvuran: Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi

Kimler faydalanır?: Annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi çocuklar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 2.000 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Kapsamı: Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir.

Başvuran: Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan asker ailesinden asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 1.500 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Asker Çocuğu Yardımı

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.

Başvuran: Asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi

Kimler faydalanır?: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 750 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar

Kapsamı: Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat veya yaralı bilgisi iletilen kişilere yapılacak yardımlar ile şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla yapılan yardımları kapsamaktadır.

Başvuran: Şehit yakını ve gaziler başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişilerin ihtiyaçlarına yönelik kaynak aktarımları başvuru veya talep beklenmeksizin re'sen gerçekleştirilmektedir.

Kimer faydalanır?: Hanelerin sosyal güvenlik kapsamında olup olmadığı ile muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın kapsamda belirtilen kişiler faydalandırılmaktadır.

Evrak: Kimlik Belgesi, Şehit Yakını ve Gaziler Genel Müdürlüğü veya ilgili kamu kurumlarınca Genel Müdürlüğümüze vefat/yaralı bilgisi iletilmesi durumunda başvuru, evrak vb. herhangi bir işlem beklenmeksizin ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarım gerçekleştirilmektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: Muhtelif yardımlar ile tedavi gören yaralılara yönelik ulaşım ve barınma yardımı kapsamında yapılan yardımlarda tutar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilen kişiler için 75.000 TL’yi geçmeyecek şekilde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Ödeme dönemi: Kapsamdaki kişilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ivedilikle gerçekleştirilmektedir. Vefat ve yaralı bilgisi iletilenlere yönelik kaynak aktarımları tek seferliktir.

Yardım programı: Terör Zararı Yardımları

Kapsamı: Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi ihtiyaçlarına yönelik olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: İkamet ettiği yerde terör olaylarından etkilenen vatandaşlar ile terör olaylarından dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Hane başı aylık azami 1.500 TL

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Afet-Acil Durum Yardımları

Kapsamı: Afet-Acil Durum Yardımları: Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: Afet-Acil Durum Yardımları: Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen haneler faydalanabilmektedir. (Olayın meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde muhtaçlık koşulu aranmaksızın)

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Acil ve Temel İhtiyaç Yardımlarında; 3.500 TL'ye kadar, Yangın, Sel ve Deprem Felaketinde; 7.500 TL’ye kadar, Kar, Heyelan, Kaya Düşmesi Felaketinde; 4.500 TL'ye kadar, Geçimini Tarım ve Hayvancılıkla Sağlayan Muhtaç Hanelere; 3.000 TL'ye kadar, Afetzedelerin Tahliyelerinin Sağlanması Amacıyla; 4.500 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Ödeme dönemi: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Afet-Acil Durum Yardımları

Kapsamı: Barınma Yardımları: Afet kapsamında vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı ve prefabrik ev yapım yardımı için nakdi olarak yapılan yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: Barınma Yardımları: İhtiyaç duyulması halinde 3294 sayılı Kanun kapsamında olup afet ve acil durum halinin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde barınma yardımı talebinde bulunan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Barınma Yardımları: İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla; Ev onarımlarında 75.000 TL'ye kadar, Prefabrik ev yapımlarında 150.000 TL'ye kadar, Betonarme ev yapımlarında 200.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Ödeme dönemi: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Afet-Acil Durum Yardımları

Kapsamı: Ev Eşyası Zararı Yardımları: Afet ve acil durum halinden etkilenen hanelere yapılacak ev eşyası zararı yardımlarını kapsamaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile birey

Kimler faydalanır?: Ev Eşyası Zararı Yardımları: Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen 3294 sayılı Kanun kapsamındaki haneler afetin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde başvurması halinde faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Ev Eşyası Zararı Yardımları: Yangın, sel, deprem, kar, heyelan, kaya düşmesi, teknolojik ve insan kaynaklı vb. felaketler nedeniyle hanesi zarar görenlere ev eşyası zararı yardımı kapsamında 75.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Ödeme dönemi: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Vefat Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır.

Başvuran: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bulundukları yerdeki Belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde Bütünleşik Sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına Vefat Yardımı yapılmaktadır.

Bununla birlikte, Belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da “Ölüm Belgesi” sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir.

Kimler faydalanır?: Yakınları vefat eden 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk vatandaşları faydalanabilmektedir.

Evra: Kimlik Belgesi, Kişi kendi başvuru yapacaksa yakınına ait Ölüm Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 4.421 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler tek seferliktir.

Yardım programı: İşe Yönlendirme Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarına yapılan nakdi yardımlardır.

Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı

Kimler faydalanır?: İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince 1 yıl içinde; azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar yardım verilmektedir. (2026 yılı için 0-2.807,55TL)

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: İşe Başlama Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar faydalanabilmektedir.

Kimler faydalanır?: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Brüt asgari ücretin 1/3’üne karşılık gelen tutardır. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2026 yılı için 11.010 TL)

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Gıda Yardımları

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

Başvuran:18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ve ihtiyaç olması halinde yıl boyunca yardım yapılabilmektedir.

Yardım programı: Öğle Yemeği Yardımı

Kapsamı: Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.

Başvuran: Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır.

Kimler faydalanır?: Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenciler faydalanabilmektedir.

Evrak: Evrak talep edilmemektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: Öğrencilerin öğle yemekleri karşılanmaktadır.

Ödeme dönemi: Her iki eğitim öğretim döneminde her gün öğrencilerin öğle yemeği karşılanmaktadır. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Yardım programı: Aşevleri

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi (Aşevi hizmetinin bulunduğu il/ilçelerde)

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sıcak yemek şeklinde verilmektedir.

Ödeme dönemi: Günlük olarak sıcak yemek hizmeti sunulmaktadır.

Yardım programı: Barınma Yardımları

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan ihtiyaç sahibi kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

• Basit ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

• Orta düzey ev onarımlarında 140.000 TL'ye kadar

• Kapsamlı ev onarımlarında 200.000 TL'ye kadar

• Prefabrik ev yapımlarında 600.000 TL'ye kadar

• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 1.000.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.

Ödeme dönemi: Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Yardım programı: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı

Kapsamı: Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan bir konut destek programıdır.

Başvuran: Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: Eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kadınlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Program kapsamında hane başına 1.000.000 TL destek sağlanmaktadır.

Ödeme dönemi: Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılmaktadır.

Yardım programı: Yakacak Yardımları

Kapsamı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Hanelere dağıtılacak kömür miktarı bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Kış ayları öncesinde belirlenen sevkiyat programına göre teslimatlar gerçekleştirilmektedir.

Yardım programı: Doğal Gaz Tüketim Desteği

Kapsamı: Türk vatandaşlarından, doğal gaz arzı sağlanan il/ilçede ikamet eden ve 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz tüketim desteği sunulmaktadır.

Başvuran: e-Devlet Kapısı üzerinden resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü doğal gaz aboneliğine sahip kişiler başvurabilmektedir.

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler (Hanesinde memur, noter ve muhtar bulunanlar hariç) faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Resmi ikamet adresine kayıtlı mesken türü aboneliğe haiz doğal gaz faturası/ön ödemeli sayaç kartı

Ne kadar ödeme verilir?: Tutarlar, Ekim-Mayıs aylarını içeren 8 aylık dönemde hak sahipliği şartları sağlandığı müddetçe ilden ile değişmekle birlikte yıllık 1.500 TL ila 3.500 TL (aylık 188-438 TL) arasında değişkenlik göstermektedir.

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Elektrik Tüketim Desteği

Kapsamı: Program iki bileşenden oluşmaktadır;

• Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni: 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere.

• Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta vatandaşların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

Başvuran: • Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.

• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için hak sahibi ya da fayda sahibinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurusu gerekmektedir.

Kimler faydalanır?: • 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler ile

• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: •Kimlik Belgesi, Mesken Tipi Elektrik Faturası, Kronik Hastalığı Nedeniyle Tıbbi Cihaza Bağlı Hastanın Sağlık Raporu

Ne kadar ödeme verilir?: 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh (242,85 TL), 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh (323,80 TL), 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh (404,75 TL), 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh (485,71 TL), Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh (485,71 TL) karşılığı tutarınca destek sağlanmaktadır.

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Afet-Acil Durum Yardımları

Kapsamı: Acil Durum Yardımı: 9 kişi ve/veya üzeri ölümlü veya yaralanmalı her türlü kazalar ile afet ve acil durum olarak değerlendirilebilecek hallerde ayrıca bir veya daha fazla kişinin ölümü ya da yaralanması ile sonuçlanan hava aracı kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aileleri ile yoğun bakımda yatan, cerrahi işlem geçirmiş ya da tıbbi tedavi süreçleri en az 3 ay sürecek olan yaralı vatandaşlarımıza yapılan nakdi yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: Acil Durum Yardımı: Afet ve/veya acil durum halinden etkilenen vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Acil Durum Yardımı: Acil ve temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Sosyal Uyum Yardımı (SUY)

Kapsamı: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.

Başvuran: Hane bireyi

Kimler faydalanır?: Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 9 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancıları kapsamaktadır. Bağımlılık Oranı kriterini sağlayan haneler yardımdan faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi (9 ile başlayan)

Ne kadar ödeme verilir?: Aylık ödeme: Kişi başı 750 TL

Çeyreklik Dönemlerde:

- 1-4 kişilik hanelere 600 TL,

- 5-8 kişilik hanelere 300 TL,

- 9 ve üstü kişilik hanelere 100 TL olacak şekilde hane başı ödeme yapılmaktadır.

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır. Öte yandan çeyreklik dönemlerde ek ödeme yapılmaktadır.

Yardım programı: Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY)

Kapsamı: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Kızılay Derneği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır.

Başvuran: Hane bireyi

Kimler faydalanır?: Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden; muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birine uyma şartlarını sağlayan, 9 ile başlayan kimlik numarasına sahip Geçici Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma Statüsü, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni bulunan yabancılar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi (9 ile başlayan)

Ne kadar ödeme verilir?: Kişi Başı 1.050 TL, Tam bağımlı engelli birey için ek ödeme 4.050 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Yaşlı Aylığı

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Başvuran: 65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili

Kimler faydalanır?: 65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 2026 dönemi için 6.393,02 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Engelli Aylığı

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Başvuran: 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili

Kimler faydalanır?: Yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: 2026 dönemi için; • Yüzde 40- yüzde 69 arası engelliler için 5.103,34 TL yüzde 70 ve üzeri engelliler için 7.655,01 TL.

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Engelli Yakını Aylığı

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Başvuran: 18 yaşından küçük özel gereksinimli çocukların yakınları (veli,vasi)

Kimler faydalanır?: 18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)

Ne kadar ödeme verilir?: 2026 dönemi için 5.103,34 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Ulusal Vefa Programı

Kapsamı: Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş bir programdır. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 60 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde program kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır.

Başvuran: İhtiyaç sahibi 60 yaş üstü vatandaşlar ile engelli vatandaşlar

Kimler faydalanır?: 60 yaş üstü vatandaşlar, engelli vatandaşlar ve 3’ten fazla 16 yaşından küçük çocuğu olan kişilerin yaşadığı sosyal yardım yararlanıcısı tek ebeveynli haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Vatandaşa herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Ödeme dönemi: Ayni hizmet verilmektedir.

Yardım programı: Engelli İhtiyaç Yardımları

Kapsamı: İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülmektedir.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Sağlık Raporu

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Yardım programı: Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların GSS primleri ödenerek ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: Sosyal güvenceden yoksun ve aile içinde kişi başına düşen aylık geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünün (2026 yılı için 11.010 TL) altında olan kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: G0 Prim tutarı 1.321,20 TL

Ödeme dönemi: Kişi adına GSS primi Sosyal Güvenlik Kurumu'na her ay Bakanlığımız tarafından ödenmektedir.

Yardım programı: Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik)

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Başvuran: Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 0-6 yaş arası çocuklar ve hamile kadınlar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Gebelik döneminde aylık 700 TL, Çocuk için aylık 350 TL, Doğumun Hastanede yapılması halinde bir seferlik 1.750 TL, Şartlı lohusalık için doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 1.000 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: GSS Katılım Payı Ödemeleri

Kapsamı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.

Başvuran: 5510 sayılı Kanunun 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler

Kimler faydalanır?: Katılım payı ödemesi yapan ihtiyaç sahibi kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Kapsamdaki kişilerin hastane, ilaç, reçete ve optik muhteviyatında ödedikleri katılım payı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından söz konusu kişilere geri ödenmektedir.

Ödeme dönemi: İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilmesi ile kişiye ödeme gerçekleştirilmektedir.

Yardım programı: Kronik Hastalık Yardımı

Kapsamı: Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.

Başvuran: Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi

Kimler faydalanır?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: 13.878,71 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler

Kapsamı: Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.

Başvuran: Yeni başvuru alınmamaktadır.

Kimler faydalanır?: Silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az % 15 oranında kaybedenler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Sağlık Raporu

Ne kadar ödeme verilir?: 2026 dönemi için

•Hafif Silikozis (%15-%34) hastaları için 11.027,12 TL

•Orta Silikozis (%35-%54) hastaları için 12.602,43 TL

•Ağır Silikozis (%55 ve üzeri) hastaları için 14.042,70 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.

Yardım programı: Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği

Kapsamı: Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeninden faydalanan hanelere elektrik kesintisinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kesintisiz güç kaynağı alımına yönelik yardım yapılabilmektedir. Ayrıca bu hanelerin tek sefere mahsus olmak üzere cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları Vakıf mali imkanları ile karşılanabilmektedir.

Başvuran: Hastanın kendisi, hastanın sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde Vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilmektedir.

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi, Sağlık Raporu

Ne kadar ödeme verilir?: Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için üst sınır belirlenmemiş olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mali imkanlarınca yapılabilmektedir.

Ödeme dönemi: Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.

Yardım programı: Ücretsiz Ders Kitabı

Kapsamı: Öğrencilerin ders kitapları ücretsiz verilmektedir.

Başvuran: Başvuruya gerek olmamaktadır.

Kimler faydalanır?: Öğrenciler faydalanmaktadır.

Evrak: Evrak talep edilmemektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: Ders kitabı olarak verilmektedir.

Ödeme dönemi: Öğrenim dönemleri öncesinde kitaplar teslim edilmektedir. Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Yardım programı: Şartlı Eğitim Yardımları

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Başvuran: Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: İlköğretim erkek öğrenci aylık 270 TL, kız öğrenci aylık 300 TL; Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 390 TL, kız öğrenci aylık 450 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)

Kapsamı: Avrupa Birliği tarafından finanse edilen YŞEY programı Türkiye Kızılay Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ana uygulayıcı ortak olarak yürütülmektedir. Okul devamlılığını teşvik ederek kayıp nesil oluşumunun önüne geçilmesinin hedeflendiği sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi yabancılara yönelik uygulanan nakit ve çocuk koruma bileşenlerinden oluşan yardım programıdır.

Başvuran: Öncelik annede olmak üzere 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: İhtiyaç sahibi olan, okulun açık olduğu dönemlerde 1 ayda 4 günden fazla (%80) devamsızlık yapmayan, örgün eğitimde okuyan geçici koruma altındaki ve diğer tüm yabancı çocuklar faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi (9 ile başlayan)

Ne kadar ödeme verilir?: Ana sınıfı ile 8. sınıflar arası öğrenciler için;

Kız öğrencilere aylık 300 TL,

Erkek öğrencilere aylık 270 TL

9. ile 12. sınıflar arası öğrenciler için;

Kız öğrencilere aylık 450 TL,

Erkek öğrencilere aylık 390 TL

Ödeme dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Yardım programı: Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması

Kapsamı: Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde destek sağlanmaktadır.

Başvuran: Başvuruya gerek olmaksızın kapsamdaki öğrenciler faydalanmaktadır.

Kimler faydalanır?: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler faydalanabilmektedir.

Evrak: Evrak talep edilmemektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin okullarına ücretsiz erişimi sağlanmaktadır.

Ödeme dönemi: Program Milli Eğitim Bakanlığına kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Yardım programı: Eğitim Materyali Yardımı

Kapsamı: Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) için az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.

Ödeme dönemi: Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım teslimatı yapılmaktadır.

Yardım programı: Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı

Kapsamı: MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Her iki eğitim-öğretim döneminde her gün karşılanmaktadır.

Yardım programı: Yurt Yapımı

Kapsamı: Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmıştır.

Kimler faydalanır?: İhtiyaç sahibi öğrenciler faydalanabilmektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: İhtiyaç sahibi öğrencilerin barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Ödeme dönemi: Vatandaşlara ödeme yapılmamaktadır.

Yardım programı: Kur’an Kursu Destek Programı

Kapsamı: Çocuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kurslarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan ailelerin kursa ödemekle mükellef olduğu giderler Bakanlığımızca karşılanmaktadır.

Başvuran: Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an Kursuna çocuklarını kaydettiren 3294 sayılı Kanun kapsamında yardım alan aileler herhangi bir başvuru yapmadan programdan faydalanabilir.

Kimler faydalanır?: Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Resmi Kur’an Kurslarında eğitim alan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hanelerde bulunan 4-6 yaş aralığındaki çocuklar faydalanabilmektedir.

Evrak: Evrak talep edilmemektedir.

Ne kadar ödeme verilir?: Velilerin ödemekle yükümlü oldukları ücretler onlar adına Bakanlığımızca doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödenmektedir.

Ödeme dönemi: Program Diyanet İşleri Başkanlığı'na kaynak transferi şeklinde yürütülmektedir.

Yardım programı: Eğitim Yardımları Kapsamında Ulaşım Giderlerinin Karşılanmasına Yönelik Yardımlar

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır.

Başvuran: Destek Programından faydalanacak öğrenci 18 yaşından büyük ise kendisi veya ailesi; 18 yaşından küçük veya kanunen kısıtlı olması durumunda ise öğrencinin ailesi, vasi/velisi veya diğer kişiler başvuru yapabilmektedir.

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrenciler faydalanabilmektedir.

Evrak: Destek Programı kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından öğrenci ya da ailesinden bilet ve öğrenci durumuna ilişkin bilgi ve belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerin öğrenci adına olması zorunludur.

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bilette yazılı tutarın tamamının ödenmesi esas olup ödeme tutarı 1.900 TL olarak belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşamamaktadır.

Ödeme dönemi: Destek Programına ilişkin başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilerek karara bağlanmaktadır.

Yardım programı: Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar

Kapsamı: Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır.

Başvuran: 18 yaş üstü öğrenci ya da aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.

Ödeme dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.

Yardım programı: Muhtelif Eğitim Yardımları

Kapsamı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

Başvuran: 18 yaş üstü aile bireyi

Kimler faydalanır?: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için 9.358,50 TL) az olan haneler faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Ne kadar ödeme verilir?: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Ödeme dönemi: Her eğitim-öğretim dönemi başında ve ihtiyaç duyulan zamanlarda yardım yapılmaktadır.