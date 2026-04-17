Haftanın son işlem gününde piyasalar, Orta Doğu’dan gelen olumlu gelişmelerle yükselişe geçti. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tüm ticari gemilere açtığını duyurması ve İsrail-Lübnan ateşkesinin sürmesi halinde geçişlerin devam edeceğinin belirtilmesi piyasalara moral verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a teşekkür ederek, iyi bir anlaşma sağlanacağına inandığını ifade etti.

PETROL %-10 GERİLEDİ

Gelişmelerle birlikte petrol fiyatında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde -10'un da üzerinde geriledi ve 88 dolara kadar çekildi. Dünyadaki petrol ticaretinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Hürmüz'ün açılması, petrol ve aynı su yolunu kullanan diğer emtia fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletti.

BORSADA TARİHÎ REKOR

Petrolde ithalatçı olan ve gerilimin tırmanmasından negatif etkilenen Türkiye, jeopolitik risklerdeki düşüşe en pozitif tepki veren piyasalar arasında yer aldı.

Nisan ayının başından bu yana Orta Doğu’daki iyimserlikle yükseliş trendinde hareket eden Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, bugünü %2,72 yükselişle 14.588 puandan tamamladı. Bu, aynı zamanda bütün zamanların en yüksek kapanışına işaret etti. Öte yandan borsa gün içinde en yüksek 14.601’i test ederek, yeni zirvesini de gördü. Endekste haftalık yükseliş ise %3,65’i buldu.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN VE BİTCOİN…

Küresel piyasalarda da pozitif tepkiler yaşanıyor. Almanya borsasında yükseliş %2,5’yi aşarken, ABD borsaları da yüzde 1 ve üzerinde primle güne başladı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte “enflasyonist baskılar” ve “faiz artışı ihtiyacı” da azaldı. Dolar endeksi 97,85’e geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi %-2’nin üzerinde düşüşle 3,7’nin altına geriledi. İç piyasada da dolar, 44,84 TL ile yatay bir kapanışa doğru ilerliyor.

Bu arada risk iştahındaki artışla birlikte TSİ 18:20 itibarıyla altının onsu 4.865 dolara yükseldi. Spot piyasada gram altın fiyatı da 7.015 TL’ye yükseldi.

Kripto varlıklar da hareketlenirken, Bitcoin %4’e yaklaşan primle 78 bin dolara yaklaştı.

TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK

Petrol fiyatlarındaki düşüşte en olumlu etkilenecek ülkenin Türkiye olacağını aktaran analistler, “Enflasyon, faiz, TL, cari denge ve büyüme gibi makro ekonomik dengeler üzerinde son dönemde artan baskı, bundan sonraki süreçte hafifleyecek. Kalıcı bir çatışmasızlık ortamı ve petrol fiyatlarının 70-80 dolar bandına gerilemesi halinde, borsada yeni zirveler gündeme gelebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.