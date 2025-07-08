İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli olmak üzere toplam 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldü.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak haksız kazanç sağladıkları, araç satış ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri, "yatırım danışmanlığı" ve "faturalı hat yardımı" vaadiyle kişisel bilgileri temin ederek nitelikli hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ayrıca bazı şüphelilerin, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak, “İsminiz terör soruşturmasında geçiyor” yalanıyla banka hesaplarından para transferi yaptırdıkları da tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımında, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.