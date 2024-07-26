Bursa'da bugün hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde 25°C civarında olan sıcaklık, öğle saatlerine doğru 32°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar hafifçe düşerek 27°C civarına inecek. Rüzgarlar kuzeybatı yönünden hafif esecek, ancak gün boyunca büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Hafta sonu boyunca Bursa'da hava durumunda önemli bir değişiklik olmayacak. Cumartesi ve Pazar günleri de güneşli geçecek, sıcaklıklar 30-33°C arasında değişecek. Yağış beklentisi ise düşük.

İnegöl Hava Durumu

İnegöl'de de benzer hava koşulları hakim. Bugün sabah saatlerinde 24°C olan sıcaklık, öğleden sonra 30°C'ye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar 21°C'ye kadar inecek. Gün boyu hafif kuzey rüzgarları esecek.

Hafta sonu İnegöl'de de sıcaklıklar 28-32°C arasında değişecek. Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava beklenirken, Pazar günü öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Yağışlar kısa süreli ve yerel olacağı için genel hava durumu üzerinde büyük bir etkisi olmayacak.

Her iki bölge için de yüksek sıcaklıkların devam edeceği ve güneşin etkili olacağı göz önüne alındığında, dışarı çıkacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları ve bol su tüketmeleri öneriliyor.