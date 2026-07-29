Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada Cumhuriyet Savcılığı; tanık Deniz Bozkurt ile Hüseyin Arslan’ın ifadelerini, sanıklar Sırrı Aydın, Sertaç Karaalp ve Emin Adanur’un savunmalarını, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzmanlık raporlarını, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporunu, MASAK incelemelerini, dijital materyalleri ve WhatsApp yazışmalarını değerlendirdi. Savcılık, dosyada yer alan tüm deliller doğrultusunda esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

BU SANIKLAR İÇİN TUTUKLULUĞUN DEVAMI İSTENDİ

Savcılık, suç şüphesinin güçlü biçimde devam ettiğini ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek;

Mustafa Bozbey, Turgay Erdem, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Ahmet Atış, Şemsi Oğuz, Ayşegül Erkol, Tamer İşler, Muttalip Koral, Batuhan Abay, Doğan Gündüz, Hüseyin Gür, Sırrı Aydın, Şevket İlhan, Abdulkadir Alkan, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Berat Göral, Şener Arslan, Serkan Bayram, Faruk Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Mehmet Faruk Çelebi ve Murat Noyan Rızvanoğlu hakkında tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti.

BU SANIKLAR İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcılık, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, ulaşılmak istenen amaca adli kontrolle de ulaşılabileceği ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak;

İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Tarık Tarım, Sertaç Aşlak, Tolga Şen, Ümit İrven, Mehmet Ziya Arslan, Nevzat Güleneli ve İsmail Din hakkında CMK'nın 109/3-b maddesi uyarınca "belirlenen yerlere başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmeleri yönünde mütalaa verdi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN DEVAMI İSTENENLER

Savcılık, Sertaç Karaalp, Selda Nartop ve Bahri Atalay hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı ile konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti.

Ayrıca Semih Atlı, Muzaffer Rızvanoğlu, Müjgan Küçükbayraktar ve Zafer Arslan hakkında uygulanan "yurt dışına çıkamamak" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin de sürdürülmesi talep edildi.

Savcılık, Alper Biçer, Murat Hasan, Fatih Salman, Bahadır Ablay, Naci Abay, İhsan Rızvanoğlu ve Fuat Bakgör hakkında uygulanan "yurt dışına çıkamamak" tedbirinin devamını isterken, "belirlenen yerlere başvurmak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise kaldırılmasını talep etti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ DEVAMI İSTENEN SANIKLAR

Savcılık mütalaasında, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında "yurt dışına çıkamamak" şeklindeki adli kontrol tedbirinin;

Mustafa Bozbey, Turgay Erdem, İldam Aydın Bozbey, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Ahmet Atış, Şemsi Oğuz, Ayşegül Erkol, Tamer İşler, Muttalip Koral, Mehmet Fatih Çelebi, Batuhan Abay, Doğan Gündüz, Hüseyin Gür, Şevket İlhan, Abdulkadir Alkan, Orhan Çelebi, Mehmet Necati Çelebi, Sertaç Aşlak, Berat Göral, Tolga Şen, Ümit İrven, Mehmet Ziya Arslan, Şener Arslan, Serkan Bayram, Faruk Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Zafer Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Nevzat Güleneli, Serkan Çağlar, Mehmet Faruk Çelebi, Murat Noyan Rızvanoğlu, İsmail Din, Ramiz Bozbey, Metin Yaşar Çelik, Ersel Çakır, Kübra Abalay, Tuba Göral, Muharrem Göral, Zeynep Terzioğlu Erdem, Mümin Terzioğlu, Yılmaz Adıgüzel, Süleyman Bakgör, Berk Ovatman ve Emin Adanur hakkında devamına karar verilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE TANIKLAR DA BEKLENECEK

Mütalaada ayrıca, imar kirliliğine neden olma suçuna ilişkin bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenmesi, henüz dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyanın Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan başka bir kamu davasıyla birleştirilmesine yönelik taleplerin ise mahkemenin takdirine bırakılması istendi.

SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK

Cumhuriyet Savcılığının sunduğu esas hakkındaki mütalaa, mahkemeyi bağlamıyor. Dosyadaki talepler ile savunmaların incelenmesinin ardından sanıkların hukuki durumlarıyla ilgili kesin karar Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilecek.