Havaların ısınması ile birlikte kalp damar hastalıklarında artış görüldüğünü belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Şenol “Yüksek sıcaklıklar vücut ısısını artırır ve bu da kalp hızını yükseltir. Vücut, ısısını dengelemek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bu süreç, zaten kalp hastalığı olan bireyler için özellikle tehlikeli olabilir. Sıcakların arttığı bu günlerde yüksek tansiyon, kalp damar hastalığı ve ritm bozukluğu tanısı olan hastalar, şikayetlerinin artması ve hastalıklarının gün yüzüne çıkması ile karşı karşıya kalabilir” diye konuştu. Özellikle yaz aylarında terlemenin artmasıyla vücudumuzdan çok fazla sıvı ve elektrolit kaybı olduğunu; bu dehidrasyonun kanın daha yoğunlaşmasına neden olarak kalbin iş yükünü artırdığını söyleyen Dr. Şenol bu durumun kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıklarına yol açabileceğini anlattı. Sıcak havalarda kan damarlarının genişleyip (vazodilatasyon) kan basıncının düşmesine neden olabileceğini; özellikle yeterli sıvı alınmadığında tansiyon düşmesi, bayılma ve baş dönmesi gibi sorunlara yol açabileceği gibi, elektrolit kaybı ritim sorunları olan hastalarda ani ritim bozulmalarına ve hayati tehlikelere yol açabileceğini ifade etti. Çok sıcak havalarda, özellikle yaşlı hastalarda yüksek tansiyon atakları görülebildiğine değinen Dr. Şenol bu ataklara bağlı olarak inme, kalp krizi gibi ciddi hayati problemler doğabileceğini dile getirdi.çKalp yetmezliği bulunan hastalarda da terleme ile sıvı ve elektrolit kaybının ciddi etkileri olduğundan bahseden Dr. Şenol “Bu sıvı ve elektrolit kaybı, kalbin iş yükündeki artışa bağlı olarak, nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetlere yol açabilir. Bu durum kalp yetersizliğinde ani artış ve hastane yatışlarına neden olabilir. Ayrıca bu kişilerde kalp yetersizliği için kullanılan ödem söktürücülere veya sıvı alımındaki kısıtlamalara bağlı olarak hayati riskler gelişebilir” dedi.

“Alkollü ve kafeinli içeceklerden kaçının”

Dehidrasyonu önlemek için bol su tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Şenol özellikle sıcak günlerde su şişesi taşıma ve düzenli olarak su içmenin önemini anlattı. Vücuttan su kaybını artırabileceği için alkollü ve kafeinli içeceklerden kaçınmak gerektiğini çünkü bu içeceklerin özellikle kalp yetersizliği tanısı olan hastalarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini; idrar söktürücülerin dozunun yeniden düzenlenmesi ve sıvı alımının hastanın sağlık durumuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Tansiyon tedavisi altındaki hastaların takiplerinin düzenli yapılması ve sıvı alımının düzenli olması gerektiğini vurgulayan Dr. Şenol “Sıcak havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Egzersiz yapmak isteyenlerin, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde hafif egzersizler yapmaları daha uygun olacaktır. Mümkün olduğunca serin ve klimalı ortamlarda bulunmak, güneşin en güçlü olduğu 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda olmaktan kaçınmak gerekir. Açık havada bulunmak zorunda olanların gölge alanlarda kalmaları önerilir” diye konuştu.

“Ağır ve yağlı değil hafif yiyecekler tercih edin”

Sıcak havalarda hafif, gevşek ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesini; güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye eden Dr. Şenol ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınarak daha hafif ve sindirimi kolay yiyeceklerin tercih edilmesinin; meyve ve sebze tüketiminin artırılmasının önemini anlattı. Özellikle kalp hastalarının yaz aylarında düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeleri gerektiğini belirten Dr. Şenol şunları söyledi: “İlaç dozlarının ve tedavi planlarının sıcak hava şartlarına göre düzenlenmesi gerekebilir. Sonuç olarak, yaz aylarında artan sıcaklıklar kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu nedenle, yeterli sıvı alımı, serin ortamlarda bulunma, uygun giyim ve beslenme alışkanlıkları gibi önlemler alarak kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz. Unutmayın, herhangi bir rahatsızlık durumunda en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız.”