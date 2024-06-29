VM Medical Park Samsun Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Talha Özdemir, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Opr. Dr. Özdemir, güneş gözlüğü seçerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"UV Koruma: Yüzde 100 UV koruma sağlayan güneş gözlüklerini tercih edin. Bu gözlükler, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı tam koruma sağlar.

Lens Kalitesi: Polarize lensler, parlamayı azaltarak daha net ve rahat bir görüş sağlar. Bu lensler, özellikle su kenarında veya araba kullanırken oldukça faydalıdır.

Çerçeve Tasarımı: Geniş ve yüzü saran çerçeveler, göz çevresini daha iyi korur. Böylece UV ışınlarının yanlardan girmesi engellenir.

Gözlük Sertifikaları: CE ve UV 400 gibi sertifikalara sahip gözlükler, belirli standartları karşıladıklarını gösterir ve güvenle kullanılabilir."

“Katarakta neden olabilir”

Gözlerin, zararlı UV ışınlarına maruz kaldığında ciddi zararlar görebileceğini dile getiren Dr. Talha Özdemir, “UV ışınları, kornea ve lens dâhil olmak üzere gözün tüm yüzeylerine nüfuz edebilir. Uzun süreli UV maruziyeti, katarakt, makula dejenerasyonu ve hatta göz kanseri gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, güneş gözlüğü kullanımı yalnızca moda değil, aynı zamanda sağlık açısından da hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

“Çocukların gözleri daha hassastır”

Çocukların gözlerinin, UV ışınlarına karşı yetişkinlerin gözlerinden daha hassas olduğunu söyleyen Op. Dr. Özdemir, “Bu nedenle, çocukların da güneş gözlüğü kullanması büyük önem taşır. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış, esnek ve dayanıklı çerçevelere sahip güneş gözlükleri tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Göz çevresindeki kırışıklıkların oluşumunu engeller”

Güneş gözlüğü kullanımının gözleri çevresel faktörlerden koruduğunu belirten Op. Dr. Özdemir, “UV ışınlarından korunmanın yanı sıra göz yorgunluğunu azaltır ve gözleri toz, rüzgâr ve diğer çevresel faktörlerden korur. Ayrıca, göz çevresindeki kırışıklıkların oluşmasını engelleyerek cilt sağlığını da destekler” dedi.

“Güneş gözlüğü kullanımı farkındalığı artırılmalı”

Göz sağlığımızı korumanın en etkili yollarından biri olan güneş gözlüğü kullanımı konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özdemir, “Unutmayın, gözlerinizin sağlığı için kaliteli ve UV korumalı güneş gözlükleri kullanmak sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.