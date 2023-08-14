Bursa’da Çöreler Mahallesi Muhtarı Turhan Argın, sıcaktan mahalle sakinleri için plaj yaptırdı. Etrafı yabani otlarla kaplı çayın kenarını temizleten muhtar, yaz aylarında tarlalarda çalışan işçiler ve mahalle sakinlerini çayın serin suları ile buluşturdu.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahalle Muhtarı Turhan Argın, havaların bunaltıcı sıcağıyla, halkın serinlemesi için Anranos Çayı’nın kenarını halk plajı haline getirdi. Argın; mahalle sakini iş insanı Ersin Durak’ın iş makinesiyle düzelttirdiği su kenarlarını plaj haline getirerek halkın kullanımına sundu.

İş insanı Ersin Durak, karşılıksız yaptığı hizmette beklentisi olmadığını söyleyerek halkın yararına olabilecek her türlü hayır işinde destek olabileceğini kaydetti. Tarla ve bahçede çalışıp sıcaktan bunalan mahalle sakinleri ise kendilerini çayın serin sularına bıraktı. Plaj yapılmadan önce çay kenarının yüksek otlarla kaplı olduğunu söyleyen vatandaşlar muhtar Argın ve iş insanı Durak’a teşekkür etti.