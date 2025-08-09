Bursa'nın Vicdanı Gazze İnisiyatifi tarafından düzenlenen ‘Vicdan Yürüyüşü'ne, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, hemşehri dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yüzlerce vatandaş, Ulu Camii'den başlayarak Şehreküstü Meydanı'na sloganlarla yürüdü.

Platform sözcüsü Burhan Sayılgan, yaptığı konuşmada, "Biz o insanları o zulüm altında kalan insanların bizim gibi bir gün, bir gün Allah'ın izniyle Mescidi Aksa'da huzurlu bir günün namazımızı kılıp, hayatımıza devam etmemiz için buradayız. Sen bu duamızı kabul et ya Rabbi.

Mükemmel bir vicdan inisiyatifi olarak bu yürüyüşe sadece Gazze'deki kardeşlerimiz sesi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz. İnisiyatif olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında zulmün kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşısında duracağız. Bizim vicdanımız sınır tanımaz. Rengimiz, dilimiz, inancımız farklı olsa da zulme karşı durmaya devam edeceğiz. Tüm insanlığa çağrımızdır. İyi duysunlar sessiz kalmayın. Unutmayın ki zulme sessiz kalan zulmün ortağıdır. Bugün Gazze için ses çıkarmamışsak yarın sessizliğin bir kurbanı oluruz. Bizim iki tane tavsiye ve iki tane ricamız var. Lütfen bunlara dikkat edin. Birincisi boykot. İkincisi lütfen dualarınızda bizleri eksik etmeyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA