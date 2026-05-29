Sağlık hizmetlerinin yanı sıra, spor ve sanatla ilgili birçok projede yer alan Medicana Bursa Hastanesi çalışanları, bugüne kadar birçok kişinin hayatına dokunan doktor, hemşire ve birim sorumlularıyla sahneyi paylaştı. Medicana Türk Halk Müziği Korosu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserle Anadolu'nun eşsiz ezgilerini dinleyicileriyle buluşturdu.

Spordan beslenmeye, kültür sanattan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok alanda yer alan sağlık çalışanları, Şef Kemal Kamalı yönetiminde koro ve solo eserlerden oluşan konserle dinleyenleri mest etti.

Konserde birbirinden özel eserler dinleyicilerle buluşurken, çok sayıda davetli ve vatandaş da programı ilgiyle takip etti.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, koronun tamamen hekim, hemşire, sağlık çalışanları ve destek ve idari personelinden oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

'Türk halk müziği koromuz amatör bir ekipten oluşmasına rağmen ortaya koydukları performans büyük takdir topluyor. Her yıl daha iyisini yapmak için özveriyle çalışıyorlar. Şifa veren eller, bu gece şifa veren sözlere dönüşecek. Nitelikli sağlık hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veriyoruz. Sağlık hizmeti verirken, şifa veren ellere ve şifa veren seslere de dokunmak istiyoruz. Yaklaşık 50 kişilik bir ekibimiz var.'

Gecenin sonunda sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan sağlık çalışanları uzun süre alkışlandı. Program sonunda Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan tarafından Koro Şefi Kemal Kamalı ile destek ekibi Veli Kenan Şimşek ve Nida Faruk Okşaz'a katkılarından dolayı çiçek takdim edildi.