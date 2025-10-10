Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu iki asker şehit olmuştu.

Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün'ün Bursa nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şehit Gün’ün cenazesinin yarın Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

10.10.2025 günü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu J.Asb.Kd.Çvş. Tacettin GÜN şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi, 11.10.2025 günü Bursa Ulu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği’ne defnedilecektir. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz.