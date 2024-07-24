Sigorta sektörünün genç ve yenilikçi markası Sigortambir, Fast Company Dergisi’nin global temelli araştırması ‘Yenilikçiler için En İyi 50 Şirket’ listesine girdi.

Araştırma, şirketlerde çalışanlar başta olmak üzere girişimcilere tanınan imkanların yanı sıra inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konularını değerlendiriyor. Türkiye’de sigorta sektörüne yenilikler kazandırma iddiasının en güçlü isimlerinden Sigortambir, önemli bir başarıya imza attı. Sigortambir, Fast Company Dergisi’nin bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği ‘Yenilikçiler İçin En İyi 50 Şirket’ listesinde yer aldı. A’dan Z’ye bütün sigorta ürünlerini hizmet yelpazesinde bulunduran Sigortambir, şirketlerin “çalışanlara” sundukları imkanlar, yenilikçileri çekme ve girişimcilerle ilişkiler gibi değerlendirme kriterlerini karşılaması nedeniyle en iyi 50 listesinde yer almaya hak kazandı.

Fast Company Dergisi’nin global temelli araştırması, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldığı jürinin değerlendirmesiyle gerçekleştirildi. Çalışanlar başta olmak üzere girişimcilere tanınan imkanların yanı sıra inovasyon, Ar-Ge ve girişimcilik konularının değerlendirildiği araştırmanın ilk yılına ilgi büyük oldu. Jüri, kriterlere uygun en iyi içeriği oluşturan kurumlardan ilk 50’yi belirledi.

A’dan Z’ye yenilikçi sigorta hizmetleri

Sigortambir, Türkiye’nin en geniş kapsamlı sigortacılık hizmetini sunan markalardan biri olarak sigortacılık sektörüne yenilikler kazandırıyor. Sektörünü dönüştürme iddiasıyla kurulmuş bir insurtech girişimi olan Sigortambir için inovasyon ve girişimcilik, ana kaldıraç unsuru. Girişimcilik ekosistemini büyütmeye yönelik faaliyetlerine devam eden Startep Türkiye’nin şirketlerin ekosistemin şartlarına uygun dönüşümü için bir çözüm olarak ortaya koyduğu sürekli-planlı gelişimi ve yeniliği teşvik etme amaçlı özgün bir İK Liderlik programı olan girişimcilik modelini uygulamaya geçiren Sigortambir; çalışanlarının kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinin önemini şu cümlelerle ifade ediyor: “Sigortambir’in kendisi, çalışanlarımız için önemli bir deneyim alanı. Tüm yönetim stratejimiz, katı kurallardan uzak, risk almaya açık, hataya toleranslı ve inovasyonu teşvik eden bir şirket kültürü oluşturma üzerine kurulu.”

Sigortambir aynı zamanda Startep Türkiye iş birliği ile kurum içi girişimcilerine, yenilikçi fikirlerini geliştirebilecekleri sektörel mentorluk, işletme koçluğu gibi deneyimsel yatırım fırsatları ile finansal yatırım imkânı da sunulmasını sağlıyor.