Meydana gelen üzücü olayda, husumetli akrabalar arasındaki kız kaçırma anlaşmazlığı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Dün, Tekel Mahallesi'nde gerçekleşen trajik hadisede, taraflar arasındaki husumet barış yemeği sırasında şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Barış yemeğinin başlangıcında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede sopalar ve silahların da kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli sevk edildi. Saldırının ardından 23 kişi yaralanırken, bu yaralılardan 18 yaşındaki Arda Değer maalesef hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise hızla olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişi ise polis soruşturması kapsamında ifadeleri alınmak üzere tutuluyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleşen olayda polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı.