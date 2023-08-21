Bursa ilinde polis güçleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, gece saatlerinde açık olan dükkanlar, ara sokaklar ve şüpheli görünen kişiler titizlikle denetlendi. Oldukça kapsamlı olan bu operasyonda birçok kişi sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda aranması bulunan şahıslar, hızlı ve etkili bir şekilde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamanın temel amacının vatandaşların huzur ve güvenliği olduğu vurgulanırken, benzer operasyonların gelecekte de devam edeceği bildirildi. Bursa'da polis birimlerinin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak kayda geçti.