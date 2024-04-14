Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, dördü ağır olmak üzere dört kişi de yaralandı. Olayın ardından güvenlik şeridi oluşturularak inceleme yapan polis, kimlikleri tespit edilen üç şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. İstanbul Valiliği, X sosyal medya hesabı üzerinden olayla ilgili başlatılan soruşturmayı kamuoyuyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Saldırı, saat 17.30 civarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen üç kişi, aralarında daha önceden husumet bulunan C.Ö. ile karşılaşınca hızla silahlarıyla ateş etmeye başladı. 20'li yaşlarda oldukları belirlenen şüpheliler, olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Saldırı sonucunda C.Ö. ve D.E. isimli kişilerin yanı sıra M.K, S.A. ve D.A. adlı kadınlar da yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.