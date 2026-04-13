

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ericek'te, Gürsu Belediyesi ile Bursa Teleferik Offroad Grubu iş birliğinde düzenlenen off-road etkinliği, yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen off-road tutkunları, zorlu parkurlarda hünerlerini sergiledi.



Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, adrenalin dolu anlar yaşanırken izleyiciler heyecana ortak oldu. Aileleriyle birlikte alana gelen çok sayıda kişi, yarışmaları ilgiyle takip ederek keyifli bir gün geçirdi.

Öte yandan etkinlik sırasında gerçekleştirilen bir röportaj esnasında parkurda bir araç takla attı. Ancak araçta bulunan koruma demirleri sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlattı.