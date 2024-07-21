Türkiye’nin ayçiçeği ambarı konumunda bulunan Kırklareli, halk arasında "gündöndü" olarak da bilinen ayçiçeği bitkilerinin çiçek açmasıyla sarıya boyandı.

Kırklareli’nde ayçiçeği tarlaları, kartpostallık görüntüleriyle ziyaretçileri hayran bırakıyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için de bölge önemli bir cazibe merkezi oluyor. Temmuz ayında ayçiçeği bitkilerinin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Türkiye’nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan bu değerli bitki, hasat için gün sayıyor. İlkbaharda ekilen ayçiçekleri, ağustos ayının sonuna doğru hasat edilecek.