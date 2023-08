Spider-Man 3, Activision tarafından 2007. Mayıs 04. ( tarihinde piyasaya sürülen, aksiyon oyunudur.Spider-Man 3 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Spider-Man 3 Sistem Gereksinimleri

Spider-Man 3 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Spider-Man 3 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Spider-Man 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

Spider-Man 3 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Pentium® 4 2.8 GHz or Athlon™ XP 2800+ or higher processor

RAM:1024 MB of RAM for Windows 2000/XP, 1536 MB of RAM for WindowsVista™

Ekran Kartı:100% DirectX® 9.0c-compliant AGP/PCIe 256 MB onboard memory hardware T&L-capable video card with Shader Model 3.0 support and the latest drivers*

DX:DirectX 9.0c

İşletim Sistemi:English version of Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista

Depolama Alanı:6 GB of uncompressed hard disk (plus 600 MB for the Windows swap file)

Sound:100% DirectX 9.0c-compliant true 16-bit sound card and drivers

ODD:100% Windows 2000/XP/Vista-compatible 2x speed DVD-ROM drive anddrivers

Spider-Man 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Spider-Man 3 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

NOTE: * Supported Chipsets for Windows 2000/XP/Vista:

- NVIDIA® GeForce® 7300 GT 256 MB and better

- ATI® Radeon™ X1300 256 MB and better

Spider-Man 3 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Activision tarafından yayınlanan, Spider-Man 3 oyununu indirebilmek için 6 GB of uncompressed hard disk (plus 600 MB for the Windows swap file) depolama alanına sahip olmalısınız.