Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Balcıoğlu mesajında, "Bugün hala, sadece gerçeğin peşinden giden, meslek etiğine bağlı kalarak vicdanıyla kalem tutan gazeteciler sayesinde toplum doğru bilgiye ulaşabiliyor, hakikat karanlıkta kalmıyor" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Balcıoğlu, halkın haber alma hakkını savunan, kamu vicdanının sesi olan basının önemine dikkat çekti. Balcıoğlu mesajında, "Demokrasimizin temel taşlarından biri olan özgür basın; halkın haber alma hakkını savunan, kamu vicdanının sesi olan, düşünce ve ifade özgürlüğünün en güçlü dayanaklarından biridir. Bugün hala, sadece gerçeğin peşinden giden, meslek etiğine bağlı kalarak vicdanıyla kalem tutan gazeteciler sayesinde toplum doğru bilgiye ulaşabiliyor, hakikat karanlıkta kalmıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ sözü, bu mesleğin vicdani ve ahlaki temelidir" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, mesajını "Basının özgür olması, demokrasimizin gelişmesi, halkın gerçek bilgiye ulaşabilmesi için vazgeçilmezdir. Bu duygu ve düşüncelerle, sadece hakikatin izini süren, meslek etiğiyle ve vicdanıyla hareket eden tüm gazetecileri saygıyla selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.