Silivri’de çocukların ara tatili eğitici ve öğretici etkinliklerle, verimli geçirmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Salonu’nda ücretsiz Atölye Sanat Etkinlikleri düzenledi. Çocukların ara tatilde keyifli vakit geçirip, sosyalleşmesi adına düzenlenen etkinliklere, 6 yaş ve üzeri 45 çocuk katıldı. Etkinlikte, çocuklar serbestçe kesme ve yapıştırma uygulamaları yaptı. Çocukların hayal gücünü kullanıp, motor becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinliklerde renkli çalışmalar ortaya çıktı.