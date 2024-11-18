Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi’nde mevzuata aykırı 5 yapı yıkıldı, 6 yapının yıkımı için ise hazırlıklar devam ediyor.

Silivri Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince özellikle maliye ve tarım arazilerinde izinsiz şekilde inşa edilen yapılar denetleniyor. Büyükkılıçlı Mahallesi’nde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve izinsiz şekilde inşa edilen 5 yapı ekipler tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi ekipleri, bölgede mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 kaçak yapının daha yıkımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın yalnızca mevzuata aykırı olmadığını, aynı zamanda çevre ve tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini belirterek, “Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz. Silivri’nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul’un ortak geleceği. Bu geleceği korumak için kararlıyız. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.