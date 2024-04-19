Sultanlar Ligi final serisinin şampiyonluk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit’in milli voleybolcusu Simge Aköz, “Bizim motivasyonumuz tam, kupayı eve götürmek istiyoruz. Onu da inanıyorum ki final maçında göstereceğiz” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit’in milli voleybolcusu Simge Aköz, 25-21’lik setlerle 3-0 kazanarak Sultanlar Ligi final play-off serisinde durumu 2-2’ye getirdikleri Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak iyi bir reaksiyon göstererek şampiyonluk yarışını son maça taşıdıklarını söyleyen başarılı libero, “Bugün tertemiz bir oyun vardı sahada. Final serisine başladığımızda yolun uzun olacağına inanıyorduk. Aslında güçleri çok denk iki takımız. Çok da güzel bir voleybol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 3-0 kaybettiğimiz maçtan sonra 3-0 kazanarak çok iyi bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Biz maça çıkmadan önce birbirimize sözler verdik. Bütün agresifliğimizi sahaya yansıtacağımızı söyledik ve bu takımın her bir bireyi bunu sahaya yansıttı. Çok büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

“12 sene sonra umarım bu kupayı evimize götüreceğiz”

Taraftarların desteğinden etkilendiğini ve 12 yıl sonra kupayı kazanmayı çok istediklerini belirten Simge Aköz, “Taraftarlarımız harika. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar. Tabii ki bir camia kulübüyle yarışmak mümkün değil ama onları işitmek, bizimle birlikte olduklarını bilmek çok güzel. Finalde görüşürüz diyorum. 12 sene sonra umarım bu kupayı evimize götüreceğiz” sözlerini kaydetti.

“Motivasyonumuz tam, kupayı eve götürmek istiyoruz”

Şampiyonluk için tam anlamıyla motive olduklarını ve finalde kupayı kazanmak için kenetlendiklerinin altını çizen milli voleybolcu, “Hem setler, hem de maçlar eşit şartlarda ilerliyor. Bir set 25-14 biz kazanıyoruz, bir set onlar kazanıyor. Bir maç 3-0 onlar kazanıyor, bir maç biz kazanıyoruz. Çok yoğun bir tempo. İki günde bir maç oynuyoruz. Hem mental, hem fiziksel olarak iyi olan takımın kupayı alacağına inanıyorum. Bizim motivasyonumuz tam, kupayı eve götürmek istiyoruz. Onu da inanıyorum ki final maçında göstereceğiz” ifadelerini kullandı.