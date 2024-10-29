Cumhuriyet Bayramı, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda ve Ulus dağında coşku içinde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Sındırgı Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar, Ulus Dağı’nda düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti.

Sındırgı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen Cumhuriyet’in 101. yılı anısına gerçekleştirilen “Cumhuriyet Yürüyüşü” kapsamında, gençler Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak rehberliğinde bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağı’nı keşfetti. 1764 rakıma sahip olan ve 33 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Ulus Dağı’nda, Şanlı Bayrağımız dalgalandırıldı; yürüyüş boyunca Cumhuriyet Marşları söylendi ve katılımcılar doğanın içinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Protokol, öğrenci ve vatandaşlar zirveye yürüdü.

Geleceğimizin teminatı gençlere eşlik eden Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak, “Cumhuriyet’in 101. yılını gençlerimizle beraber kutlayabilmek adına bugün Sındırgı’nın en yüksek dağı olan Ulus Dağı’na çıktık. Cumhuriyet Yürüyüşüyle gençlerimiz ile birlikte vermek istediğimiz mesaj çok net. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti hep birlikte yüceltmeye, sonsuza dek yaşatmaya ve onun izinde daha güzel yarınları inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz Cumhuriyetiz, Cumhuriyet de gençliğe emanettir. Bu vesile ile Cumhuriyet Yürüyüşü etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Didem Dinç Özay ise “Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerle bu anlamlı etkinlikte bir aradayız. İlçemizin güzelliklerinden biri olan Ulus Dağı’nda, Cumhuriyet Bayramımızı gençlerimizin enerjisiyle kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum,” diyerek Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı.

Katılımcılara Ulus Dağı’nın eşsiz doğasında köfte ekmek ikramı yapıldı.

Cumhuriyet coşkusu Atatürk stadyumunda

Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan resmi program Sındırgı Atatürk Stadyumunda devam etti.

Cumhuriyet Bayramının 101. Yıl coşkusu Atatürk Stadyumunda yaşandı. Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri ile süslenen etkinlikte binlerce vatandaş coşkuya ortak oldu. Kaymakam Didem Dinç Özay ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı. İlçe genelinde Cumhuriyet’in ilanının 101. Yılı anısına gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon, atletizm gibi yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Resmi kutlama programı kortej geçişi ile son buldu.