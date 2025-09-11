Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik depremde ağır hasar alan otelin yıkım işlemleri başladı.

Sındırgı’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binaların yıkım süreci devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Caddesi üzerindeki Belediye Oteli ve altındaki dükkanlarda ekipler yıkım çalışmasına başladı. Binanın yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktada bulunması nedeniyle tehlike oluşturduğu belirtildi.

İtiraz süresi devam ediyor

Yaşanan deprem sonrası yapılan incelemelerde 46 binanın ağır hasarlı olduğu kaydedildi. Yıkımlar için 16 Eylül’e kadar itiraz süreci devam ederken, riskli olduğu tespit edilen Belediye Oteli için ise bu süreç beklenmeden işlem başlatıldı. Binanın 1980’li yıllarda inşa edildiği ve 2012 yılında tadilat gördüğü öğrenildi.