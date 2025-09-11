İnegöl Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramından başlayarak 6 Eylül İnegöl’ün düşman işgalinden kurtuluşunu da kapsayan süreçte düzenlediği 9 günlük Zaferden Kurtuluşa etkinliklerinin final programı olan Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası tamamlandı. 3-4-5 Eylül tarihlerinde müsabakaları gerçekleştirilen turnuvanın final maçları dün akşam oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaları hem sporcuların aileleri hem taraftarlar hem de Belediye Başkanı Alper Taban heyecanla izledi.

267 SPORCU YER ALDI

45 takımın katıldığı Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvası 5 ayrı kategoride gerçekleştirildi. Süper minikler, minikler, küçükler, gençler ve büyükler kategorisinde mücadeleler oldu. 164 sporcuyla 105 müsabaka oynanırken, turnuva kapsamında maçların yanı sıra üçlük yarışı ve smaç yarışları da yapıldı. Bu yarışmalara da 103 sporcu yer aldı. Toplamda 267 kişinin yer aldığı turnuva çekişmeli karşılaşmalar da sahne oldu.

ŞEHİTLERİMİZ ANILDI

Final maçları nefes keserken, müsabakaların ardından her kategoride dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Kupa takdimi için sahneye gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “İşin finaline geldik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve beraberinde 6 Eylül İnegöl’ün kurtuluşu ile birleştirdiğimiz etkinliklerimiz kapsamında Refik Gür Sokak Basketbolu Turnuvamızı da gerçekleştirdik. Ben bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Pazartesi günü de 2 şehidimiz vardı. Bunları yapanları da lanetliyoruz. Bugün burada bu programları yapabiliyorsak, geçmişte verilen mücadelenin karşılığındadır” dedi.

AMACIMIZA ULAŞTIK

Turnuvanın amacına ulaştığına da dikkat çeken Başkan Taban, “Turnuvamızı İmider Atlas Spor Kulübümüzle birlikte gerçekleştirdik. Başta kıymetli Başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere kulüp temsilcilerimize de teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bu organizasyona katılan kıymetli sporcularımıza, öğrencilerimize yapıyorum. Onlar olmasa bu organizasyonun bir anlamı yok. Bu arada turnuva boyunca arkadaşlarımızın çektikleri görüntülerden takip etmeye çalıştım. Çok keyifli müsabakalar oynandığını gördüm. Buradaki herkes gönlümüzün birincisi. Ancak sporda bir rekabet var. Burada verilen emek neticesinde dereceye girenleri de ayrıca tebrik ediyorum. Turnuvamızın amacına ulaştığını gördüm” ifadelerinde bulundu.