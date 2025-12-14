Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim Depremi’nin ardından ağır hasarlı olarak işaretlenen binaların yıkım süreci devam ederken, ilçe sokaklarında hüzün hâkim oldu. Camicedit, Kurtuluş ve Camikebir Mahallelerinde bulunan 2 ila 5 katlı 8 bina daha kontrollü şekilde yıkıldı, ancak geride sadece enkaz değil, derin bir sessizlik de kaldı.

Yıkım çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlarken, bazı aileler yıllarca yaşam alanı olan evleri son kez görmek için bölgeye geldi. Kimi vatandaşlar, çocukları ile birlikte çöken duvarları izledi; kimi ise sessizce bir köşede biriken hatıralarıyla baş başa kaldı. Yıkım makinelerinin sesi, duygularını içine atan insanların iç çekişlerine karıştı.

İlçe merkezinde süren çalışmalar, kırsal mahallelerde de aralıksız devam ediyor. AFAD ve belediye ekipleri, yıkım sırasında çevredeki yapılara zarar gelmemesi için büyük titizlikle çalışırken, vatandaşların güvenli alanlarda tutulmasına özen gösteriliyor.

Depremde hasar gören evlerin tek tek yıkılması, birçok kişi için yeni bir başlangıcın zor fakat mecburi adımı oldu. "Evimiz gitti ama hatıralarımız kalacak" diyen vatandaşların hüzünlü bakışları, bölgedeki atmosferin en güçlü ifadesi olarak dikkat çekti.

Yetkililer, ağır hasarlı tüm binaların kısa süre içinde yıkılarak ilçe genelinin tamamen güvenli hale getirileceğini belirtiyor.