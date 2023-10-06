Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda, 48 yaşındaki bir kadın olan Ş.Ö., sinir krizi geçirerek apartman dairesinde büyük bir karmaşa yarattı. Kadın, ortalığı savaş alanına çevirirken, elinde bulunan her türlü eşyayı sokağa fırlattı. Polis ekipleri, kadını yaklaşık 3 saat boyunca ikna etmeye çalıştıktan sonra nihayet başarılı oldular ve kadını hastaneye götürdüler. Bu olay, mahalle sakinleri tarafından da izlendi ve büyük bir korku yaşandı.

Olay, Bahçeyaka Mahallesi Hacı Kozak Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ş.Ö., bir bunalım anında balkona çıkarak elinde bir bıçakla çevredekilere hakaretlerde bulunmaya başladı. Daha sonra mutfak eşyalarını kırdıktan sonra pencereden dışarıya atmaya başladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kadın, pencereden eşyaları atmaya devam ederken, itfaiye ekipleri bir atlama ihtimaline karşı önlem aldı ve şişme branda açtı. Polis ekipleri, kadını ikna etmek için büyük bir çaba sarf etti ve yaklaşık 3 saat boyunca eline geçen her şeyi sokağa atmaya devam eden kadını sonunda ikna etmeyi başardılar.

Kadın, itfaiye yardımıyla apartman dairesinden çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Mahalle sakinleri olayı dehşetle izledi. Rabia Küçükbaşkan adlı bir mahalle sakini, kadının davranışlarını şu şekilde anlattı: "Bir evde ne varsa onu attı, televizyon, mutfak banyoda ne varsa attı. Dolapları bile fırlattı. Mahalleli çok korktu. Ekipler uzun süre sakinleştiremedi. Ama polis sonunda ikna etti götürdü, çok şükür."