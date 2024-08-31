Eskişehir Türbeler Derneği tarafından Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan 1210-1280 yıllarında yaşamış Sır Hoca Efendi türbesinin tadilat yapıldı.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi’nin sırdaşı ve katipliğini yapan Sır Hoca Efendi’nin türbesi Sırhoca Köyünün hâkim bir tepesinde buluyor. Türbe 2000’li yıllarda yapılırken, bundan önce sadece bir mezar yerinden ibaretti. Yapılan tadilatı ve bakım hakkında bilgi veren Eskişehir Türbeler Derneği Başkanı ve Eskişehir Sertürbedar ve Alemdarı Mehmet Levent Başerdem, "Ertuğrul Gazi Hazretlerinin, sır kâtibi, has ve değerli arkadaşlarından ve 283’üncü kuşak Aksaçlılar Kurultay Meclisinin Reisi olan Sır Hoca hazretlerinin türbesine tadilat ve bakım yaparak, batı cephesine nazır, Söğüt ve Harmankaya’dan görülen ulu bir bayrak direği dikimi yaptık. Bu direkle derneğimizin kuruluşundan bu yana geçen 16 yıl içersinde diktiğimiz bayrak direği sayısı 33’e ulaşmış oldu. Çalışmalarımızda ana hedefimiz Türk ve İslam aleminin değerlerini canlı tutmak ve Türk ve İslam aleminin ulularını ve kıymetli hatıralarını gelecek nesillere aktarmaktır. İslam’ın bayraktarı Türk milletinin sağlam ve şuurlu bir şekilde, ilelebet var olmasın amaçlıyoruz. İslam’ı ve kahraman Türk soyunu rehber ve kılavuz edinen, tüm halkımızı bu yüce Türk ve İslam büyüğünün türbesinin ziyaret edilmesini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Başerdem, çalışmalarında büyük emeği geçen Nevzat ve Levent Açıkel ustalara ve Köy Muhtarı Mehmet Yaşar Kırıcı ve Yardımcısı Aza Turan Kabasakal’a verdikleri destek ve katkıları için çok teşekkür etti.