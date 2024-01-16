Şişli’de 5 evden yaklaşık 10 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ve cep telefonlarını çalan 4 şüpheli kadından 2’si yakalandı. Hırsızların evlere giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli’de 4 kadın, farklı tarihlerde plastik kartla kapıları açarak 5 eve girdi. Evi didik didik arayan hırsızlar, ziynet eşyaları ve cep telefonlarını çalarak kaçtı. Polis ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Baruthane Caddesi’nde şüpheli 2 kadını yakalayarak gözaltına alırken, 2 suç ortakları ise ters istikamete kaçarak gözden kayboldu. Gözaltına alınan A.Ç. ve F.Ç.’nin üzerinden evlere girmek için kullanıldığı düşünülen 3 adet plastik kapı açma aparatı çıktı.

Bir evden 10 milyon liralık ziynet eşyası çaldılar

Şüphelilerin, Duatepe Mahallesi’nde girdikleri evden 6 bin liralık ziynet eşyası, Bozkurt Mahallesi’nde girdikleri evden 150 bin liralık ziynet eşyası, Merkez Mahallesi’ndeki evden 5 bin dolarlık ziynet eşyası, yine Merkez Mahallesi’nde 6 bin lira, 300 dolar, 2 adet altın küpe, 1 adet pırlanta, 2 adet altın yüzük, 2 adet altın kolye, 2 adet cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Hırsızların ayrıca Fulya Mahallesi’ndeki bir evden ise 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi. Yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, hırsızların evlere giriş ve çıkışlarını belirledi. Hırsızların genellikle aynı saat aralığında plastik aparat yardımıyla evlere girdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan A.Ç. Feriköy Polis Merkezi Amirliğine F.Ç. ise Şişli Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. A.Ç.’nin ayrıca 3 ayrı hırsızlık olayından arandığı belirlenirken, 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.