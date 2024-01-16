Edinilen bilgiye göre, Dikmenler Mardin Seyahat firmasına ait Hüseyin T. yönetimindeki 47 NA 767 plakalı yolcu otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle Aydıncık ilçesi Sarıyer tüneller çıkışında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Silifke’deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza dolayısıyla itfaiye ve karayolları ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

VALİ PEHLİVAN: 'ÇOK ELİM BİR KAZA'

Vali Pehlivan, kaza yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, çok elim bir kaza yaşandığını belirterek, "Mersin-Antalya yol güzergahı üzerinde, Aydıncık ilçemiz sınırları içerisinde il merkezine de yaklaşık 170 kilometre mesafede, 40 yolcusu ile Marmaris'ten hareket etmiş olan ve Mersin istikametine oradan da Mardin'e doğru devam etmekte olan yolcu otobüsü, 01.15 sıralarında tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde maalesef şarampole devrildi. Kaza neticesinde 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 vatandaşımız da yaralı olarak çevredeki ilçelerde bulunan hastanelere ve Mersin il merkezine sevk edildi. Gerçekten çok elim bir kaza, hepimizin canı yandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Kaza haberini alır almaz ekiplerimiz arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz olay yerine geldi. Kaza sonrası gerekli çalışmaları yaptı" dedi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

BAKAN KOCA: 'YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece 01.19’da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14’ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.