İstanbul Şişli'de Polis Aracının Kaldırımda Yürüyen İki Kadına Çarptığı Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaza, 10 Eylül tarihinde Şişli Büyükdere Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde geri manevra yapan 1 yıllık kadın polis memuru G.U, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ayşegül Tufan (24) ile Ergül Kaya (43) isimli iki kadına çarptı. Ergül Kaya ağır şekilde yaralanırken, Ayşegül Tufan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ergül Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Kazayı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde, polis aracının geri manevra yaparak iki kadına çarptığı ve ardından vatandaşların olay yerine toplandığı anlar yer alıyor.