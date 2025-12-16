Hakemler:Emre Can Furuncu, Mehmet Saldıraner, Gürcan Uslu
Sultan Su İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Ibrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Özcan Aydın, Efekan Karayazı, Taha Recep, Cebeci, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, Osman Çelik, Diogo Aleksis Özçakmak, Muhammed Hüseyin Sevgili, İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Enes Tepecik, Mahmut Tekdemir, Fatih Arhan, Batuhan Gürsoy, Atakan Güner
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir(Ankara)
Kırmızı kart:
Goller: Yasin Ozan(Pen) İnegölspor
Maçtan önemli dakikalar
27'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasında Özcan'ın attığı topa rakip oyuncu İsmail elle dokundu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yasin'in şutu ağlarla buluştu. 1-0