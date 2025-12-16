Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Yakınlarının eve girmesiyle giriş kattaki dairede genç bir kadının yatakta hareketsiz halde, çatı katında ise babasının asılı olduğu görüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Hayatını kaybedenlerin oto tamircisi Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey (28) olduğu öğrenildi. Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve babanın üst katta, kız kardeşlerin ise giriş kattaki dairede kaldığı belirtildi. Mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızın üst katta, bir kızın ise dışarıda olduğunu ifade etti.



Akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde durgun bir ruh hali içinde olduğunu ve bir sıkıntısı bulunduğunu düşündüklerini, ancak kimseyle paylaşmadığını ileri sürdü. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığı kaydedildi.

Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek. Soruşturma devam ediyor.