Paylaşılan listede, İnegöl'de tahsil edilmesi gereken toplam vergi borcunun yaklaşık 1,5 milyar TL olduğu ifade edildi. İnegöl Vergi Dairesi tarafından duyurulan listede, yüksek borç tutarlarıyla öne çıkan firma ve şahıslar yer aldı.

MYCAN Orman Ürünleri Geri Dönüşüm Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret firmasının yaklaşık 196 milyon TL ile listenin başında yer aldığı görülürken, onu 172 milyon TL’yi aşan borcuyla İMG Boya ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi izledi.

Norm Koltuk Nakliyat Tekstil İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 90 milyon TL’nin üzerinde, Baykan Grup Akaryakıt Nakliyat Tarım ve Hayvancılık Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise yaklaşık 85 milyon TL vergi borcu bulunduğu kaydedildi. Listede yer alan bir diğer şirket olan USPark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin borcunun da 49 milyon TL’yi aştığı belirtildi.

Listenin devamında mobilya, tekstil, lojistik, inşaat, akaryakıt ve sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda firma ile gerçek kişinin yer aldığı ifade edildi. Açıklanan listede bulunan tüm mükelleflerin borç tutarlarının 5 milyon TL’nin üzerinde olduğu, borç miktarlarının ise 5 milyon TL ile yaklaşık 196 milyon TL arasında değiştiği aktarıldı. Ayrıca bazı şirketlerin isimlerinin yanında “iflas halinde” ibaresinin bulunması da dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, yayımlanan listenin temel amacının kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumda vergi bilincini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yetkililer, listede yer alan tüm borçların kesinleşmiş ve ödeme süresi geçmiş alacaklardan oluştuğunun altını çizdi.

İŞTE LİSTENİN TAMAMI

MYCAN ORMAN ÜRÜNLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK OTOMOTİV İNŞAAT SAN. VE TİC. – ₺196.370.342,22

İMG BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺172.621.695,38

NORM KOLTUK NAKLİYAT TEKSTİL İNŞ. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺90.589.579,31

BAYKAN GRUP AKARYAKIT NAK. TAR. VE HAY. KOZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺84.770.947,94

USPARK ENERJİ AKARYAKIT GIDA İNŞ. İLETİŞİM NAK. SAN. VE TİC. A.Ş. – ₺49.526.609,32

ARTI SANAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺42.067.693,14

İNEGÖL LİDER NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺39.050.048,54

MEHMET KUŞCU – ₺35.764.404,28

İNEGÖL ŞENER İNŞAAT TARIM HAYVANCILIK MADENCİLİK MİMARLIK SAN. VE TİC. – ₺34.120.910,84

MURAT VOLKAN İNŞAAT NAKLİYE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺33.306.944,22

HALİL İBRAHİM GÜL – ₺32.673.100,11

EVGESAN METAL PLASTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺30.653.097,71

MYWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TAŞIMACILIK OTOMOTİV İNŞAAT SAN. – ₺27.614.402,86

LECCE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺25.485.569,05

İNÖL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺24.331.244,50

İFLAS HAL. ALTIGEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺23.181.264,19

ASIL ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺20.394.199,13

AYDIN KONSTRÜKSİYON TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺19.857.082,50

SEDA ACAR – ₺16.842.707,63

MAYA BOYA KİMYA VE KİMYEVİ MADDELER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺16.270.022,71

TAŞAN GRUP İNŞAAT VE TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺14.672.104,14

ÖZYAVUZLAR TURİZM TAŞIMACILIK CANLI HAYVANCILIK TARIM ÜRÜNLERİ OTOMOTİV – ₺14.160.320,72

ŞERİFE ARSLAN – ₺13.056.659,66

SERDAR NALINCILAR TEKSTİL SUNİ DERİ DÖŞEME MALZEMELERİ OTOMOTİV SAN. VE TİC. – ₺12.028.766,45

METİN ATABEY – ₺11.544.364,13

AHMET SEVİNÇ – ₺11.277.919,99

NESSE MOBİLYA YAPI MADENCİLİK OTOMOTİV TEKSTİL A.Ş. – ₺11.177.440,34

İNEGÖL KARGO VE LOJİSTİK HİZMETLERİ NAK. AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺10.685.235,43

GÖKHAN ARABACILAR – ₺10.651.116,52

ANGORA MADENİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺10.199.019,26

EA CAM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺9.977.807,74

İFLAS HAL. PERLA SOFA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺9.721.340,03

FTS FİNANS DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. – ₺9.609.973,85

OYLAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺9.292.229,59

MOON AKSESUAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺9.232.504,29

İSMAİL UYAN – ₺9.059.998,62

İNEGÖL İDEAL MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺9.033.499,06

KARMEN OTURMA GRUPLARI DEKORASYON MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. – ₺9.029.815,28

ZÜBEYDE PEKER – ₺8.979.857,81

DORA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ NAK. MOB. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺8.749.818,05

GENÇ ARCHİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺8.542.622,46

MEHMET DEMİRTAŞ – ₺8.352.450,90

SEMİH ÖZDEN – ₺8.184.486,64

FETİH AHŞAP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺8.170.199,70

OYLATLILAR LOJİSTİK TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺8.153.090,50

MAY LED AYDINLATMA MOBİLYA ELEKTRİK İKLİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺7.458.314,03

NSM AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺7.353.928,82

HATİCE CİVELEK – ₺7.317.451,10

ASİM BAŞTÜRK – ₺7.240.905,67

SONER DOĞAN – ₺7.114.074,03

GÜLCAN DEMİR – ₺7.097.774,92

SÜVARİ ELEKTRİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺6.880.087,94

İSMAİL TETİK – ₺6.771.862,29

MVOLKAN MEDUSA MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYAT İHRACAT SAN. VE TİC. – ₺6.769.030,00

YUSUF DEMİRTAŞ – ₺6.745.521,68

İFLAS HAL. YEŞİL OLUKLU MUKAVVA KUTU AMBALAJ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺6.595.621,98

AŞIK PETROL NAKLİYE İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺6.486.345,25

AHMET AGAYA – ₺6.214.876,49

ASLILİFE MODÜLER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺6.169.155,84

ELSEN ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺6.084.472,14

BÜLENT KESİCİ – ₺6.060.404,45

ÜRFİYE TÜRDOĞLU – ₺6.047.741,08

AHMET ÖRS – ₺5.947.512,81

FIRAT DİLEK – ₺5.854.819,26

S.F.S. İNŞAAT PREFABRİK ÇELİK YAPI MÜHENDİSLİK MUT. SAN. TİC. A.Ş. – ₺5.830.377,31

AHMET SÜTCÜ OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺5.655.976,73

DOĞAN MTA ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺5.512.948,53

HÜSEYİN AYDIN – ₺5.477.958,19

KADİR TAHTACI – ₺5.389.554,48

HASAN TAŞAN – ₺5.350.174,51

İNEGÖL AMBARI VE TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ. – ₺5.348.393,91

İNEGÖL HİRA EĞİTİM LTD. ŞTİ. – ₺5.343.675,48

İLKER ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ TEKSTİL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. – ₺5.319.462,28

TASF. HAL. İNPLAST PLASTİK ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ İMALAT PAZARLAMA VE DIŞ TİC. – ₺5.297.474,78

BAYRAK PROFİL MEMBRAN PRES MOBİLYA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – ₺5.289.349,98

SİMLA MOBİLYA ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – ₺5.271.206,31

LDR LOJİSTİK MOBİLYA HAYVANCILIK VE TİCARET LTD. ŞTİ. – ₺5.226.479,67

SA İNCİ MOTOR TAMİR SERVİS OTO ALIM SATIM OTO KİRALAMA TAŞIMACILIK SANAYİ – ₺5.174.796,86

İNEGÖL SPOR KULÜBÜ – ₺5.169.654,58

İBRAHİM BALKAN – ₺5.089.197,10

ORBİS KAPLAMA VE METAL ÜRÜNLERİ KİMYA OTOMOTİV NALBURİYE İTHALAT İHRACAT – ₺5.088.495,36

HÜSEYİN ÖZKILIÇ – ₺5.009.294,91