

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile düzensiz göçün önlenmesi hedefiyle huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 3 bin 794 kişi sorgulanırken, araması olan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca 22 yabancı uyruklu vatandaş, Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Denetlenen 823 araçtan 93'üne toplam 163 bin 497 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde izinsiz çalıştırılan 4 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, iş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA