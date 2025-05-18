Sivas Merkez Kanuni İlkokulu öğrencileri, "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında huzurevi sakini büyüklerini okullarında ağırladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokullarda uygulanmak üzere hayata geçen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında, Sivas Merkez Kanuni İlkokulu öğrencileri, yürekleri ısıtan bir etkinliğe imza attı.

Öğretim programlarının yanında okul-aile iş birliği içinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrencilerin gelişimini desteklemek, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini sağlayarak sosyal etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte okul öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri ile birlikte huzurevi sakini büyüklerini okullarında ağırladı.

Büyüklerine "Hoş geldin." diyen öğrenciler onları çiçek, kolonya ve çikolata ile karşıladı.

Öğretmenlerin türkü ve müzik dinletisi sunduğu programda öğrenciler ve büyükler keyifli anlar yaşadı.

Projeyi düzenleyen okul müdür yardımcısı Selma Mercan Temizsu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem-değer-eylem" çerçevesi kapsamında değerlerden erdemli insana uzanan yolculuğa, Kanuni İlkokulu öğrencilerini de dâhil ettiklerini belirterek, öğrencilerin hafızasında anlamlı izler oluşmasını sağlamak istediklerini ifade etti.