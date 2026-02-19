İstanbul Esenler'de seyir halindeki cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüsü yaralanırken, cipte büyük çapta hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Metris-Esenler bağlantı yolu Esenler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol ayrımındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yan yatarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Büyük çapta hasar alan cip, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.