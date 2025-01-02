Siyasilerden Erdoğan'a Yönelik Protestoya Tepkiler: "İfade Özgürlüğüne Darbe!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" şeklinde slogan atarak protesto yapan dokuz gencin tutuklanması, Türkiye'deki siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Siyasilerden Erdoğan'a Yönelik Protestoya Tepkiler: "İfade Özgürlüğüne Darbe!"mask

Protesto, TRT World Forum’daki konuşmasında Erdoğan’a karşı gerçekleştirildi. Gençlerin bu eylemi, ülkede ifade özgürlüğü ve demokratik haklar açısından endişeleri artıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

Özgür Özel: "Demokrasinin Düşüşü"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerin tutuklanmasının ardından sert bir açıklama yaptı. Özel, tutuklamaların, Türkiye'deki demokrasinin geldiği vahim noktayı gözler önüne serdiğini belirtti. CHP lideri, protesto hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayarak, "İfade haklarını kullanan gençler serbest bırakılmalıdır" dedi. Ayrıca, "Bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto hakkını kullanan hiç kimse tutuklanmayacak" şeklinde bir taahhütte bulundu.

Ekrem İmamoğlu: "İki Yüzlülük Protesto Ediliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, protestoya katılan gençlerin tutuklanmasını şiddetle kınadı. Filistin'deki zulme karşı sesini yükselten 9 gencin tutuklanmasının "vicdanları yaralayan bir hukuk garabeti" olduğunu ifade etti. İmamoğlu, "Bu gençler, ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar" diyerek protesto eden gençlerin cesaretini savundu.

Fatih Erbakan: "Hukuksuz Karar Kabul Edilemez"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da tepkisini dile getirenlerden biriydi. Erbakan, protesto eden gençlerin demokratik haklarını kullandıkları halde tutuklanmalarını "hukuksuz" olarak nitelendirdi. Protestocuların kimseye hakaret etmediklerini, şiddet kullanmadıklarını belirten Erbakan, delillerin karartılma riski olmadığını ve tutuklanacak herhangi bir neden bulunmadığını savundu. Bu durumun, "toleranssız ve şefkatsiz bir yaklaşım" olduğunu belirterek, tutuklama kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özgür Çelik: "Cesaretiniz Varsa Hepimizi Tutuklayın"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, Filistin davasını "siyaset için kullananları" eleştirdi ve gerçek Filistin savunucuları olan gençlerin tutuklanmasını kınadı. "Cumhurbaşkanı’na soru sormak suç mudur? Filistin’i desteklemek suç mudur?" diyerek gençlerin haksız yere tutuklandığını belirtti. Çelik, "Gücünüzü gençler üstünde sınamayın, cesaretiniz varsa gelin hepimizi tutuklayın" şeklinde meydan okudu.

Mahmut Arıkan: "Ticaretin Kesilmesi Gerek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da protestoya katılan gençlere destek vererek, "İsrail’e giden petrolü durdurun" şeklindeki taleplerinin hiçbir suç içermediğini ifade etti. Arıkan, "Gençlerimizin hangi cümlesi hakaret içeriyor?" diyerek, tutuklama kararını eleştirdi ve İsrail ile olan ticaretin kesinlikle sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan’a Tepkiler ve Hukuk Devleti Tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protesto sırasında "Gemiler Gazze'ye bomba taşıyor" diyerek eylemi gerçekleştiren gençlere karşı sert bir şekilde karşılık verdi. Erdoğan, "Siyonistlerin dili olma" diyerek protestocuları hedef aldı ve bu durum büyük bir tartışma yarattı. Protestoyu gerçekleştiren 9 genç, gözaltına alındı ve tutuklandı. Tutuklama kararları, Türkiye'deki hukuk devleti, ifade özgürlüğü ve demokratik haklar konusunda önemli bir gündem oluşturdu.

Protesto Olayının Gelişimi ve Sonrası

Olayın gelişimi, Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto yapmaya başlayan iki gencin ardından, kongre merkezi önünde İsrail ile ticaretin kesilmesi yönünde slogan atan diğer 5 kişiyle birlikte toplam 9 kişinin gözaltına alınmasına yol açtı. Bu durum, Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve demokrasi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Gözaltına alınan 9 kişinin tutuklanması, hükümete yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

İleriye Dönük Perspektifler ve Tepkiler

Tartışmalar devam ederken, siyasetçiler, bu tür protestolara karşı yapılan tutuklamaların, demokratik hakların yok sayılması anlamına geldiğini belirtiyor. Pek çok kesim, protesto hakkının anayasal bir hak olduğu ve bu tür eylemlerin hukuka aykırı olarak engellenmesinin Türkiye’nin demokratik yapısını tehdit ettiğini savunuyor. Protestoların ardından, toplumsal ve siyasal bir çözüm için yeni adımların atılması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.