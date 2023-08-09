Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya Sanayi Bölgesinde yer alan sanayi spor tesislerinde her gün 500’e yakın çocuk aynı saatte yaz spor okullarında eğitim alıyor. Çocuklarını izlemeye gelen yüzlerce veli, kendilerine ayrılan tribün ve tel örgülerin arkasından çocuklarını izliyorlar. Haftanın her günü çeşitli yaş gruplarını ağırlayan bu tesislerde ayrıca resmi amatör maçlarda yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda restore edilen bu sahada yaşanan en büyük sorun tuvaletlerin yokluğu.

Yüzlerce velinin ve binlerce taraftarın geldiği bu sahada defalarca tuvalet sorunu gündeme getirilmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Ne Spor Müdürlüğü ne de sorunun aktarıldığı İnegöl Belediyesi çare üretmedi. Daha önce bulunan konteyner tuvalet ise yenileme çalışmaları sırasında söküldü.

Çoğunluğu kadınların oluşturduğu veliler neden tuvalet yapılmadığını merak ediyor. Siyasiler aracılığı ile iletilen tuvalet konusunda çok sayıda söz alınmasına rağmen çivi dahi çakılmaması tepkilere neden olurken, tuvalet ihtiyacı olan anne ve babaların büyük zorluklar çektiği görülüyor.

Veliler bölgede 4’er kişilik bay ve bayan tuvaletlerinin çok fazla maliyeti olmayacağını dile getirirlerken, bu konuda neden tuvalet yapılmadığının açıklanmasını istiyorlar. İnegöl Belediyesi ve Gençlik Spor Müdürlüğünü göreve davet eden veliler, “Bölgede tuvaleti olan kafe tarzında başka işletmede yok. En yakın tuvalet 300 metre mesafedeki tesis binasında. Burayı sporcular kullanıyor. Bizlerin ve özellikle kadınlarımızın buraya girmesi imkansız. Tek seçenek bölgede ki mobilya firmalarına girmek. Buda mümkün değil. Konunun ilgili makamlara çok kez aktarıldığını öğrendik. Neden tuvalet yapılmıyor?” şeklinde konuştular.