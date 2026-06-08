Omurganın yana doğru eğilmesiyle oluşan skolyozun her zaman ağrıyla ortaya çıkmadığını belirten Uzman Dr. Semiha Ülkü Gül, erken farkındalığın eğriliğin ilerlemesini engellemede büyük rol oynadığını söyledi.

Hastalığın belirtilerine değinen Semiha Ülkü Gül, "Omuzlardan birinin diğerinden yukarıda olması, kürek kemiğinin belirginleşmesi, bel çizgisinde asimetri, kalçalarda eşitsizlik, gövdenin eğik görünmesi ve öne eğilme sırasında sırtta kabarıklık skolyoz açısından dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor" dedi.

Her vakada cerrahi müdahale gerekmediğini, hafif eğriliklerde takip ve korse tedavisinin uygulandığını aktaran Gül, "Çocukları yalnızca ’dik dur’ diyerek uyarmak yeterli olmaz. Belirgin duruş farklılıklarında mutlaka ilgili uzmanlara başvurulmalıdır" diye konuştu.