İlk olay saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Özkan Ç.(18), Emirhan Y.(18) ve Melih K.(18), gittikleri parkta top oynadıkları Uğurcan V.(27) Ve Berat V.(21) ile tartışıp kavga ettiler. Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan Özkan Ç.(18), Emirhan Y.(18) ve Melih K.(18), saat 21.00 sıralarında yine parkın olduğu alana tüfekle geldiler. Özkan Ç. Elindeki tüfekle kavga ettikleri şahıslara defalarca ateş et etti. Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti.

Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu şüphelilerin daha önce kavga ettikleri Berat V.(21) ve Uğurcan V.(27)'nin yanısıra parkta oynayan Eymen Ç.(17), Ahmet Ç.(18), Osman Ş.(15), Ratibe A.(36), Bora V.(15), Yusuf S.(13), Davut Ç.(13) ve Musab U.(16) yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Market önünde güvenlik önlemi

Saldırının ardından, olaya karıştığı iddia edilen şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi alırken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler artırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliler Özkan Ç.(18) ve Emirhan Y.(18) ile Melih K.(18)'yı yakaladılar. Yakalanan şahısların itirafı üzerine polis ekipleri, tüfeği bulmak için sokaklarda inceleme yaptı.

5 gözaltı

Her 2 kavgaya da karışan Özkan Ç.(18), Emirhan Y.(18) ve Melih K.(18), Uğurcan V.(27) Ve Berat V.(21) gözaltına alındı.

Ateş eden Özkan Ç.'nin İfadesinde, "olaydan 2 saat önce parkta top oynadığımız şahıslar bizi darp etti. Bizde bu duruma sinirlenip yeniden parka giderek tüfekle korkutmak için ateş ettik" dediği öğrenildi. 5 şüpheli de sorgulamanın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Özkan Ç. mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.