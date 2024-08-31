Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat, transferinde Jose Mourinho’nun da etkisi olduğunu belirterek, “Mourinho winner bir hoca, ben de winner biriyim. Mourinho nereye giderse kazanıyor. Ligi kazanmak için son saniyeye kadar çalışacağız” dedi.

Fenerbahçe, Fiorentina’dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat için imza töreni düzenledi. Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde düzenlenen törene Amrabat ile birlikte Asbaşkan Acun Ilıcalı da katıldı. Programda ilk olarak konuşan Acun Ilıcalı, kendileri için tarihi bir gün olduğunu belirterek, “Yine uzun zamandır hayalimiz olan, Fenerbahçe’de görmek istediğimiz değerli bir oyuncuyu takımımıza katmış durumdayız. Uzun bir süreç olan önemli bir transfer. Sofyan ile aylar öncesinde konuştuk. Kendisiyle toplantı yaptık. İki taraf birbirini tam olarak anladı. Sofyan bizim projemizi anladı, bize inandı. Biz de ona inandık. Kendisi o süreçten sonra çok ciddi teklifler almasına rağmen hiçbir şekilde sözünden taviz vermedi. Teklifler, baskılar artmasına rağmen son derece dik durdu. Fikstürümüze bile hakimdi. Bir an önce buraya gelmek istedi. Çok da mutluyum, Fenerbahçe bugün önemli bir karakter transfer ediyor. Kazanma hırsını sonuna kadar yaşayan, başarılı olmak isteyen Fas Milli Takımı’nın çok önemli futbolcusu. Transferde hata yapmamak adına ince eleyip, sık dokuyoruz. Mourinho’yu getireceğiz dedik, getirdik. Daha sonra da hocamızla toplantı yaptık. Onun istekleri doğrultusunda transfere devam edeceğiz dedik. İstediği forveti aldık, daha sonra istediği kanat oyuncusunu aldık. 6 numara konusunda takımı görmem lazım dedi. Temmuz’un ortasında takımı gördükten sonra hocamızdan takviye isteği geldi. Biz de kendisine sorduk. Yine hocamızın 1 numaralı isteği Amrabat’tı. Çok mutluyuz ki hocamıza en çok istediği oyuncuyu getirebildik. Bir kez daha Sofyan’a teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince hocamızı rahatlatmaya çalışacağız. Mario Branco’nun çok çabası oldu. Başkanımızın arkamızdaki desteği, Fenerbahçe’nin nasıl bir vizyona gittiğini gösterdiğimize inanıyorum. Çok ciddi bir puan toplayan takıma bir dünya yıldızı daha getirdiğimizi düşünüyorum. Umarım taraftarımız mutlu olur. Güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: “Kazanan Fenerbahçe oldu”

Başkan Ali Koç’un teklifi sonrası yönetime girmesi ve birlikte çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Amrabat’ın transferindeki detayları şöyle açıkladı:

“Fenerbahçe’de şunu bir kez daha net olarak gördüm ki kendini adamış bir insan. Fenerbahçe’nin her lirasını, kendi lirasının çok çok ötesinde tutan, yeri geldiği yerde bizimle kavga eden başkanımız var. Bu kulübün çıkarlarına konsantre ki, ana sebebi 20 milyon bonservis düşünülen oyuncu var yanımızda. Sahip olan bir kulüp vardı. Kulübü de ikna etmemiz gerekiyor. Futbolcu ile ilişkiniz kuvvetliyse futbolcu dik duruyor. Dik durunca, kulüp isteği rakamları almasına rağmen oyuncu gitmiyor. Bizim oyuncu transferinde birinci önceliğimiz en iyi oyuncu, hocanın istediği, ikincisi Fenerbahçe’nin bu konudan maddi olarak avantajlı çıkması. Kulübü avantajlı transfer yapma durumuna götürüyor. 10 teklifin hepsini reddetti ve dik durdu. ‘Ben Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ dedi. Sofyan dik durdu ve kazanan Fenerbahçe oldu. O paraları biz veririz ama limit var. O yüzden limitlere uymak zorundayız. Bu transfer uzun bir süreç aldı. Sonuçta kazanan biz olduk.”

“Burada insan yorgunluk hissetmiyor”

Tamamlanan transferler sonrası mutlu olduğunu belirten Ilıcalı, “Bu yaz için vaktimin büyük bölümünü kulüpte geçiriyorum. Kendi kulübümdeki sistem böyle değil. Burada benim bulunduğum pozisyonum, burada operasyonun içine daha çok girmem gerekti. Sonu mutlu olunca insan mutlu olur ya onun mutluluğunu yaşıyorum. Transfer etmek istediğimiz oyuncuların hepsini başardık. Bu da Fenerbahçe farkı. İstedik aldık. Hepsi birinci tercihimizdi. Biz dünya yıldızları getiririz dedik; Alex’leri, Van Hooijdonk’ları bulacağız dedik. Devamlılığı olacak futbolcuları aldık. Çok da mutluyum. Burada insan yorgunluk hissetmiyor. Başkan da bunları yaşama imkanı verdiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Birlik ve beraberliği güçlendirmek için Fenerbahçe’ye geldim”

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunun Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: “Başkanımızın sol bek alın diye istediği yok. Hocamız söylediği noktaları tek tek belirtti. Orta saha için süre istedi. Sonuç itibarıyla kendisiyle bir daha toplanacağız. Kendisi derse ki şöyle bir oyuncu getirin, biz de ona opsiyonları sunarız. Alternatifler ortaya konuluyor, hocamıza sunuluyor, tüm transferlerimiz böyle oldu. Kimi isterse de alırız. Biz Fenerbahçe’yiz istediğimiz oyuncuyu alırız dediğimiz zaman, bir şey atarız diye konuşmuyoruz. Bu sene Allah nasip etti, başkanımızın seçim konuşmalarını hatırlayalım. Sistem değişecek dedi değişti. Oyuncu transferleri için Türkiye’nin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Bana göre Türkiye’nin en iyi kadrosu. En önemli destek, samimi Fenerbahçe taraftarı. Benim sözlerimin yarısını kesip ‘Hani Ferdi gitmiyordu’ diye video yaparsanız biz güleriz. Yapmayın! Hep beraber birlik olalım. Birlik ve beraberliği güçlendirmek için Fenerbahçe’ye geldim bu mücadeleyi sürdüreceğim. Art niyetli beyinlerden gerçek Fenerbahçeliler etkilenmez. Her zaman da temkinli olsunlar. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerde karşı güçlü olmalıyız, birlik olmalıyız.”

“Takımdan gidecek kimse olmayacak”

Takımdan gidecek oyuncuların olup olmayacağı ile ilgili Ilıcalı, “Söz konusu değil. Bir futbolcu kariyeri ile ilgili hamle yapacağını söyleyip kulübümüzün de haklarını teslim edeceğini söylerse olabilir. Olmaz diye kapıyı kapatamayız. Takımdan gidecek kimse olmayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Amrabat: “Bu formayla şampiyonluklar yaşamak istiyorum”

Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sofyan Amrabat, “Çok gururluyum. Fenerbahçe inanılmaz bir kulüp. Yönetime teşekkür ediyorum. İlk günden beri ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Onlar beni ne kadar istediklerini göstermişlerdi. Ben de başarılı olmak istiyorum. Bu formayla şampiyonluklar yaşamak istiyorum” diye konuştu.

“Ligi kazanmak için son saniyeye kadar çalışacağız”

Fiorentina forması giyerken, Roma karşılaşması sonrası Jose Mourinho ile olan konuşmasının hatırlatılması üzerine Amrabat, transfer süreciyle ilgili, “Jose Mourinho’nun da etkisi oldu. Mourinho gibi biri sizi isterse reddetmeniz çok zor olur. Maçtan sonra yanıma geldi. Roma - Fiorentina maçından sonra bana inanılmaz bir an yaşattı. Benim için ‘İnanılmaz bir oyuncusun ve bir gün seninle çalışmak isterim’ dedi. Mourinho winner bir hoca, ben de winner biriyim. Mourinho nereye giderse kazanıyor. Ligi kazanmak için son saniyeye kadar çalışacağız. İnşallah Mourinho ile ligi kazanacağız” şeklinde konuştu.

“Takımın kalitesini çok beğendim”

Dün akşam oynanan Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden 28 yaşındaki futbolcu, “Atmosferi çok beğendim. Takımın kalitesini çok beğendim. Tüm maçları izledim. Tabii ki çok çalışmalıyız. Hedefimiz daima ileriye doğru olmalı” ifadelerini kullandı.

“Fred ile oynamak için heyecanlıyım”

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fred ile ilgili soruya 28 yaşındaki futbolcu, “Fred fantastik bir oyuncu. Süper bir oyuncu diyebilirim. Onunla oynamak için çok heyecanlıyım. Fenerbahçe’de kazanmak istiyorum. Takımla oynamak için çok heyecanlıyım” dedi.

“Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçerim”

Kendisine teklif yapan kulüplere saygısı olduğunu vurgulayan Faslı futbolcu, “Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben bir kulüp seçtiğim zaman kalpten seçerim. İyi hissettiğim için Fenerbahçe’yi seçtim. Diğer kulüplerden de ilgi vardı. Bu uzun bir süreç. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray’a saygım var. Bana teklif yapan tüm takımlar gibi” diye konuştu.

“O maçı sabırsızlıkla bekliyorum”

UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile eşleşmeleri hakkında ise Amrabat, “Bence çok güzel maç olacak. United dünya çapında bir takım. Bizim için iyi bir test olacak. Ben de eski arkadaşlarımı göreceğim. O maçı sabırsızlıkla bekliyorum” sözlerini kaydetti.

Yapılan açıklamaların ardından imzalar atıldı.