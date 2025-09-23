İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Çalışma grupları tarafından taslak haline getirilen öneri projeleri seçimsiz genel kurulda açıklandı.

İnegöl’ün uluslararası ticaret kapasitesini artırmak, yeni yatırımları teşvik etmek, üretim ve ihracat potansiyelini küresel değer zincirine entegre etmek amacıyla ‘İnegöl Serbest Ticaret Bölgesi Kurulması Projesi’ Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanarak genel kurula sunuldu. Proje genel kurul üyelerince onaylanarak görüşülmek üzere Belediye Meclisine gönderilmesi oy birliği ile kabul edildi. İşte projenin detayları…

Planlama Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ‘İnegöl Üniversitesi Projesi’ projesinin tanıtımını Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi İlker Tokdemir yaptı.

PROJENİN AMACI

Projenin amacından bahsederek konuşmasına başlayan İlker Tokdemir, “İnegöl’ün uluslararası ticaret kapasitesini artırmak, yeni yatırımları teşvik etmek, üretim ve ihracat potansiyelini küresel değer zincirine entegre ederek Serbest Ticaret Bölgesi (STB) kurulmasını sağlamaktır. Bu proje ile İnegöl’ün sadece üretim gücüyle değil, aynı zamanda stratejik konumuyla da bölgesel ve uluslararası ölçekte bir yatırım merkezi olması hedeflenmektedir” dedi.

PROJE HEDEFLERİ

Projenin hedeflerinden bahseden Tokdemir, “Mevcut sektörlerin ulusal ve uluslararası rekabet avantajı yaratacağı ve serbest bölgelerin bu amaca nasıl hizmet edeceğini ortaya koymak. Böylece sektöre strateji oluşturmak. İnegöl Ankara’nın batısının merkezinde çevresinde sanayi şehirleri ve otomotivden savunma sanayine bulunduran bir şehirdir. Bu hinterlantta hem şehirde üretim kabiliyetini geliştirmek hem de uluslararası iş birliklerini ve rekabet avantajını arttırmak. Veri merkezi oluşturarak değer zincirinde teknoloji temelli ilerleyişi sağlamak. Lojistik merkezle küresel ticaret yolları üzerinde birleşim noktası olmak. Yabancı yatırımcıların ilgisini İnegöl’e yönlendirmek. Reexport mekanizmasını geliştirmek Yarı mamulün uluslararası merkezlerden vergisiz tedariki ile işlenip değer yaratarak uluslararası ürün olarak satışının sağlanması. Küresel ürün zincirinde güçlenmek. Uluslararası rekabete açık, şeffaf ve güvenilir bir yatırım ortamı oluşturmak. Mevcut üretici firmaların küresel değer zincirlerine katılmasını sağlamak. İnegöl’ün ekonomik yapısını çeşitlendirmek ve ihracat kapasitesini artırmak” diye konuştu.

PROJE BEKLENTİLERİ

Projenin hayata geçirilmesinin İnegöl’e neler katacağını da anlatan Tokdemir, “İhracat projeksiyonunda mobilyada yaklaşık 3 kat ihracat artışı sağlamakla birlikte diğer sektörlerle İnegöl’ün 10 Milyar dolar Dış Ticaret hacmine ulaştıracak. Nitelikli sektörlerin yer alması sebebi ile göç yapısında gelişme Nitelikli istihdamda büyüme. Teknoloji transferi ile bilgi ekonomisinin gelişmesi” diye konuştu.

Yapılan proje sunumunun ardında ise oylamaya geçildi. Proje önerisinin İnegöl Belediye Meclisinde görüşülmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.