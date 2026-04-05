Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Yenikent Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Söğütlü Semt Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Söğütlü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kullanılan bina, gerekli düzenlemelerin tamamlanmasının ardından Yenikent Devlet Hastanesi Söğütlü Semt Polikliniği olarak vatandaşların kullanımına açıldı. Hizmete giren yeni birimi; Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Söğütlü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Kürşat Şaşmaz, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem ve Yenikent Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Alaçam ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Söğütlü ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, gece saat 00.00'a kadar yeşil alan poliklinik hizmetlerinden faydalanabilecek. Poliklinik bünyesinde ayrıca enjeksiyon ve pansuman gibi temel sağlık hizmetleri de sunulacak.