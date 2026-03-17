BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 19'uncu haftasında yarın Söğüt İlçe Stadı'nda Ankara temsilcisi aynı zamanda grubun lideri olan Kahraman Kazan Belediyespor'u konuk etti. Maça güzel havada taraftar desteliği ile başlayan Söğütspor maçın 31'inci dakikasında Mümin Mutlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına daha iyi bir futbolla başlayan lider Kahraman Kazan Belediyespor maçın 67'inci dakikasında bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Yeldar Yamaç topu avuta göndererek, beraberlik şansını kaybetti. Maçın 69'uncu dakikasında Ömer Faruk Ermeç Kahraman Kazan Belediyespor'un beraberlik golünü kaydetti. Maçın 83'üncü dakikasında Ömer Faruk Ermeç hem kendisinin hem de takımın ikinci golünü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, puanını 37'ye çıkaran Kahraman Kazan Belediyespor liderliğini korudu. Söğütspor ise; 13 takımlı ligde 22 puanla düşme hattı olan 10'uncu sıraya geriledi.

Söğütspor ligin 20'ıncı haftasında Yalovaspor'a konuk olacak.