Kemalpaşa mahallesi Göçmen sokak üzerinde aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa mahallesi Göçmen sokak üzerinde aralarında daha önce husumet bulunan Mitat Y. (43) ile Yusuf T. karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf T. üzerinde bulunan bıçakla Mitat Y.'yi yaraladı. Kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Yusuf T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.