İnce bitter çikolataları içinde karamel parçaları bulunmaktadır. %24 yağ, %46 oranında ise yağ içermektedir. Moments’ın zarif paketleri ise, hem kendini özel hissetmek hem de sevdiklerine özel hissettirmek isteyenler için özenle tasarlanmıştır. Gurme zevkleri olanlar için çikolatanın en ince halini sunan Milango Moments’ta, gerçek karamel parçacıkları bitter çikolatanın nefis tadıyla harmanlanmıştır.

Milango Çeşitleri: Karamelli

506.0

kcal

100 Gram 1 Adette 20.24 kcal ve 4 gr vardır. 1 Porsiyonda 126.5 kcal ve 25 gr vardır. 1 Pakette 384.56 kcal ve 76 gr vardır.

Besin Değeri 100 Gramda Günlük Değer* Kalori 506 kcal % 24.4 Karbonhidrat 67 g % 21.6 Lif g % 15.4 Protein g % 13.4 Yağ 24 g % 37.5 Doymuş Yağ 16 g Tuz 0.2 g % 3.3 Şeker 47 g % 156.3 Sodyum 117 g % 4891.7

* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.

Kalorisinin büyük kısmını (%51) karbonhidrattan alan Şölen Milango Moments Karamel Parçacıklı Sütlü Çikolatayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.

1 Adet (4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.27 gr protein, 2.67 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir.

(4 gr) yaklaşık 20 kcal kalori içerir, 0.27 gr protein, 2.67 gr karbonhidrat ve 1 gr yağ bulunur ve 0.16 porsiyona eşittir. 1 Porsiyon (25 gr) yaklaşık 127 kcal kalori içerir, 1.68 gr protein, 17 gr karbonhidrat ve 6 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir.

(25 gr) yaklaşık 127 kcal kalori içerir, 1.68 gr protein, 17 gr karbonhidrat ve 6 gr yağ bulunur ve 6 Adete eşittir. 1 Paket (76 gr) yaklaşık 385 kcal kalori içerir, 5 gr protein, 51 gr karbonhidrat ve 19 gr yağ bulunur ve 3.04 porsiyona eşittir.

Kullanım Önerileri

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Menşei

TÜRKİYE

İçindekiler

Sütlü Çikolata (%87) (Şeker, kakao yağı, yağsız süttozu, kakao kitlesi , peyniraltı suyu tozu, süt yağı, fındık, emülgatör (ayçiçek lesitini), aroma verici. Karamel Parçacığı (%12,8) (Şeker, glukoz şurubu, tereyağı (süt ürünü), tam yağlı süttozu, yağsız süttozu, tuz, aroma verici, emülgatörler (ayçiçek lesitini, yağ asitlerinin mono ve digliseritleri)). Deniz tuzu ( %0,2). Sütlü çikolata min. % 30 kakao kuru maddesi ve min. % 14 süt kuru maddesi içermektedir.

Alerjen Uyarısı

Süt ürünleri ve fındık içerir. Eser miktarda Antepfıstığı, badem, yerfıstığı, ceviz, buğday gluteni, soya lesitini, susam vb. tohum, yumurta ve/ veya ürünleri içerebilir.

Saklama Koşulları

Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz

Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.

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