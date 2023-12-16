1 Ocak tarihi itibari ile yürüklüğe girecek olan yeni doğalgaz yönetmeliği sonrasında bir çok kişi ceza ile karşılaşacak. Sayaçlarda yapılacak değişikliğin sebebi olası gaz kaçaklarını ortadan kaldırmak.

Eski doğalgaz sayaçları zorunlu bir şekilde 2025 senesinin sonuna kadar sökülüp yerine muayenesi olan sayaçlar takılacak. Detaylar haberimizde...

Sayaç muayenesi için müracaat nereye yapılacak?

Bakanlık il müdürlükleri aracılığı ile, sayaç kullanıcısının anlaştığı bir servis tarafından yapılacak. Servis ücreti alınmayacak.

Sayaç yerinden sökülüp servise götürülürse bu durumdan kullanıcı sorumlu tutulacak. Yetkilendirilen servis aracılığı ile sayaç müracaatı ilgili il müdürlüklerine yapılacak. Uygun olan saçların hepsine damga vurulacak.

Sayaç değişikliği yaptırmayan kullanıcılar hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanmak fiili ile idari işlem yapılacaktır. Belirtilen süre içinde listeyi eksik, hatalı ya da hiçbir bildiride bulunmayanlar içinde idari yaptırım uygulanacaktır.